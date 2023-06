Cidade Saúde ganha forma em Santa Bárbara

A construção do complexo “Cidade Saúde” avança em Santa Bárbara d’Oeste.

O novo prédio de três andares e 3,6 mil metros quadrados de construção começa a ganhar forma. O investimento é de R$ 18,4 milhões em recursos próprios do município para abrigar diversos setores da Saúde, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” terá consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores.

O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

Educação nutricional: ações que estimulam alimentação saudável seguem nas escolas de Santa Bárbara

Nos últimos dias a “Dona Frutela” esteve atuante nas escolas municipais de Santa Bárbara d´Oeste. Com a missão de incentivar o consumo de alimentos saudáveis de maneira lúdica e divertida, a personagem fez receitas e participou da degustação com os alunos de criações saborosas e nutritivas. As verduras, frutas e legumes são inseridas na rotina escolar inicialmente no contexto pedagógico para eles conhecerem os benefícios para a saúde.

As ações de educação nutricional integram o Programa Saúde na Escola (PSE) e também o projeto Horta e Horto na Escola, que acontece nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste.

A “Dona Frutela”, interpretada pela nutricionista Luciana Malta Baroni, do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, participou neste mês da produção de pão de beterraba e de couve com as crianças da educação infantil na Emei “Professora Neuza Carleto”, no Jardim Pérola.

Também teve cookie de batata doce na Emei Rotary, no Jardim, Pérola e bolo do “HULK” feito de couve na Emei “Profª Vilma Maluf Mantovani”, no Zabani, e na Emei “Vereador José Luiz Gomes – Zelinho”, no Conjunto dos Trabalhadores.

A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste segue o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras do Ministério da Saúde e atende as diretrizes da Resolução nº 06 e 20/2020 sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que prioriza alimentos in natura e reduz ou exclui (abaixo de 3 anos de idade) alimentos ultraprocessados e açúcar – impossibilitando inclusive a compra dos mesmos com recursos públicos.

