Para o almoço no final de semana: Lasanha de Pernil

Uma receita cremosa para reunir a família à mesa.

Se a ideia é caprichar no almoço de domingo, a Lasanha de Pernil é a escolha certa. Com camadas de massa Isabela, pernil desfiado bem temperado, além de um molho rosé cremoso, o prato é cheio de sabor e tem tudo para agradar quem estiver à mesa.

Confira o passo a passo!

Lasanha de Pernil:

Para o almoço no final de semana: Lasanha de Pernil

Ingredientes:

Para o Pernil:

  • 6 tomates maduros
  • 1 folha de louro
  • 3 dentes de alho
  • 2 cebolas médias
  • 1 xícara (chá) de vinho branco seco
  • 2 colheres (sopa) de sal
  • 2,5 kg de pernil suíno sem osso
  • ¼ xícara (chá) de azeite

Para o Molho Rosé:

  • 5 kg de tomate maduro
  • 2 folhas de louro
  • 6 dentes de alho
  • 4 cebolas grandes
  • sal a gosto
  • 1 colher (chá) de cravo em pó
  • ½ xícara (chá) de azeite
  • 500 ml de creme de leite fresco

Para Montar a Lasanha:

  • 2 embalagens de Lasanha Festonada (1 kg)
  • 500 g de queijo provolone ralado grosso

Preparo:

Pernil:

  1. No liquidificador bata os tomates com o louro, o alho, a cebola, o vinho e o sal.
  2. Acomode o pernil em uma tigela grande, faça alguns furos na carne e despeje a marinada. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por no mínimo 6 horas, virando-o por 2 ou 3 vezes para que o tempero fique em contato com todos os lados.
  3. Em uma panela de pressão grande, aqueça o azeite e doure o pernil. Junte a marinada, cubra com água quente e cozinhe por cerca de 40 minutos após abrir pressão.
  4. Desligue o fogo, espere até que toda a pressão tenha saído, abra a panela e veja se a carne está macia. Deixe esfriar e desfie em lascas grandes. Reserve.

Molho:

  1. Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador, exceto o azeite e o creme de leite.
  2. Em uma panela grande aqueça o azeite, despeje o molho e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até engrossar levemente. Junte o creme de leite, misture e reserve.

Monte a Lasanha:

  1. Em uma assadeira grande (27 X 42 x 7 cm de altura), espalhe um pouco do Molho Rosé. Intercale camadas de massa, Molho Rosé, pernil e provolone ralado, sendo a última camada de provolone.
  2. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 40 minutos.
  3. Retire o papel-alumínio e deixe por 10 minutos no forno para gratinar.

Tempo de preparo: 1 hora.

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