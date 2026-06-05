Para o almoço no final de semana: Lasanha de Pernil
Uma receita cremosa para reunir a família à mesa.
Se a ideia é caprichar no almoço de domingo, a Lasanha de Pernil é a escolha certa. Com camadas de massa Isabela, pernil desfiado bem temperado, além de um molho rosé cremoso, o prato é cheio de sabor e tem tudo para agradar quem estiver à mesa.
Confira o passo a passo!
Lasanha de Pernil:
Ingredientes:
Para o Pernil:
- 6 tomates maduros
- 1 folha de louro
- 3 dentes de alho
- 2 cebolas médias
- 1 xícara (chá) de vinho branco seco
- 2 colheres (sopa) de sal
- 2,5 kg de pernil suíno sem osso
- ¼ xícara (chá) de azeite
Para o Molho Rosé:
- 5 kg de tomate maduro
- 2 folhas de louro
- 6 dentes de alho
- 4 cebolas grandes
- sal a gosto
- 1 colher (chá) de cravo em pó
- ½ xícara (chá) de azeite
- 500 ml de creme de leite fresco
Para Montar a Lasanha:
- 2 embalagens de Lasanha Festonada (1 kg)
- 500 g de queijo provolone ralado grosso
Preparo:
Pernil:
- No liquidificador bata os tomates com o louro, o alho, a cebola, o vinho e o sal.
- Acomode o pernil em uma tigela grande, faça alguns furos na carne e despeje a marinada. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por no mínimo 6 horas, virando-o por 2 ou 3 vezes para que o tempero fique em contato com todos os lados.
- Em uma panela de pressão grande, aqueça o azeite e doure o pernil. Junte a marinada, cubra com água quente e cozinhe por cerca de 40 minutos após abrir pressão.
- Desligue o fogo, espere até que toda a pressão tenha saído, abra a panela e veja se a carne está macia. Deixe esfriar e desfie em lascas grandes. Reserve.
Molho:
- Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador, exceto o azeite e o creme de leite.
- Em uma panela grande aqueça o azeite, despeje o molho e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até engrossar levemente. Junte o creme de leite, misture e reserve.
Monte a Lasanha:
- Em uma assadeira grande (27 X 42 x 7 cm de altura), espalhe um pouco do Molho Rosé. Intercale camadas de massa, Molho Rosé, pernil e provolone ralado, sendo a última camada de provolone.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 40 minutos.
- Retire o papel-alumínio e deixe por 10 minutos no forno para gratinar.
Tempo de preparo: 1 hora.
Leia + sobre gastronomia
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP