Campanha de Doação de Sangue acontece no sábado em Santa Bárbara

Ajudando a salvar vidas. Santa Bárbara d’Oeste recebe neste sábado, dia 6, mais uma Campanha de Doação de Sangue. A iniciativa ocorre das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, mas é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender aos pré-requisitos, conforme lista abaixo.

Habitualmente, o Município recebe campanhas de doação de sangue a cada dois meses. Excepcionalmente, o Hemocentro da Unicamp ofertou à cidade uma data adicional em junho, logo após o feriado e ponto facultativo de Corpus Christi. É importante ressaltar que nessa época do ano a iniciativa ganha uma importância ainda maior.

Em virtude da mudança de temperatura ocasionada pela chegada do inverno, acontece uma queda das doações, que resulta em uma diminuição considerável nos estoques dos Bancos de Sangue, fator que pode levar a um aumento no tempo de espera para pessoas que precisam de transfusões e até mesmo colocar em risco a vida de alguns pacientes que necessitam de tratamento urgente.

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Após a campanha de sábado, a próxima data da iniciativa na cidade está mantida para o dia 7 de julho, de acordo com calendário prévio.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados, Confraria Há Bares que Vem Para o Bem e a Faculdade Anhanguera.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800-722-8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp, que pode ser acessado por meio deste link.

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem doar pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portador de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste

Dia 6 de junho (sábado)

Horário: sempre das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP

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