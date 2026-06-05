Morreu esta sexta-feira o empresário de Nova Odessa Rogério Lourenço. Ele tinha 51 anos e era conhecido também por ajudar o time UVA, um dos mais tradicionais da cidade.

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O prefeito Leitinho Schooder, o Unidos da Vila Azenha e a empresa soltaram nota de pesar pela morte do empresário.

Descanse em paz, Rogério Lourenço.

Com profundo pesar, nos despedimos de Rogério Lourenço, proprietário da Casa Paulista Enxovais e grande parceiro do Unidos da Vila Azenha.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada. Rogério deixa um legado de amizade, generosidade e apoio à nossa comunidade, sendo lembrado por sua dedicação e pelo carinho com que tratava a todos.

Que Deus conceda conforto aos corações enlutados e força para enfrentar esta perda.

Nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos.

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