CPFL reforça cuidados com fogueiras e balões nas festas juninas

Com a Copa do Mundo no mesmo período, concessionária alerta para os cuidados com a rede elétrica durante as comemorações

Campinas e região se preparam para viver mais uma temporada de festas juninas, com quermesses, barracas e apresentações culturais espalhadas pela cidade. A tradição das fogueiras e dos fogos de artifício promete atrair milhares de pessoas com festas em ruas, colégios, clubes e condomínios, mas a CPFL Paulista faz um alerta: é preciso redobrar os cuidados para que a alegria não seja interrompida por acidentes na rede elétrica.

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Fogueiras: tradição que pede responsabilidade

Por meio de sua campanha Guardião da Vida, a distribuidora orienta que fogueiras sejam montadas longe da rede elétrica, em áreas abertas e sem vegetação seca. O tamanho deve ser controlado para evitar faíscas que atinjam cabos e provoquem interrupções no fornecimento de energia. A recomendação é manter adultos supervisionando o fogo e ter baldes de água, areia ou extintores à disposição.

Balões e fogos de artifício

A empresa lembra que soltar balões é crime ambiental e pode causar sérios acidentes ao atingir redes de distribuição ou linhas de transmissão. Esses artefatos são capazes de interromper o fornecimento de energia para bairros inteiros e, dependendo do trecho afetado, exigir complexos trabalhos de recomposição das estruturas danificadas.

Decoração com bandeirinhas e enfeites

A distribuidora alerta que bandeirinhas e outros enfeites não devem ser amarrados em postes ou cabos de energia. Além de risco de choque elétrico, o contato pode provocar curto-circuito e queda de energia. A recomendação é usar estruturas próprias, como cordas presas em paredes ou suportes isolados, sempre mantendo distância segura da rede.

Ligações oficiais para quermesses

Com o aumento do público esperado, a distribuidora pede que organizadores solicitem ligações provisórias oficiais para barracas, som e iluminação. Ligações clandestinas são ilegais e perigosas, podendo causar sobrecarga e incêndios. Toda instalação deve ser feita por eletricistas qualificados.

“As festas juninas fazem parte da identidade cultural de Campinas e de todo o interior paulista. Queremos que a população celebre com alegria, mas sempre com segurança. Reforçamos: fogueiras longe da rede elétrica, nada de balões ou ligações clandestinas para barracas e palcos”, afirma Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia.

Abaixo, confira uma lista com as principais dicas de segurança da CPFL Paulista durante a temporada junina:

· Use apenas produtos com garantia e que apresentem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

· Fique atento ao manusear escadas e outros materiais metálicos usados na montagem de barracas que, em contato com a rede elétrica, podem provocar acidentes.

· Nunca pendure bandeirinhas em postes ou cabos e nem coloque enfeites que contenham fios ou cabos metálicos em sua confecção próximos da rede elétrica.

· Não solte balões. Além de serem proibidos por lei, colocam em risco, residências, matas, a rede elétrica e a vida das pessoas.

· Nunca acenda fogueiras perto da rede elétrica. A alta temperatura pode interromper o fornecimento de energia.

· Nunca faça ligações clandestinas para fornecer energia para a festa.

· Consulte sempre os técnicos da distribuidora de energia sobre os parâmetros de segurança com a rede elétrica, antes da montagem do evento.

· É recomendado utilizar os serviços de um eletricista profissional para observar todos os cuidados com a rede de iluminação e alimentação para não causar uma sobrecarga elétrica.

Serviço:

Organizadores podem solicitar ligação provisória nos canais de atendimento da CPFL Paulista:

· Site: www.cpfl.com.br

· Central de Atendimento: 0800 010 1010

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