Não foi atoa a escolha da Vivarq Telhanorte em instalar em Americana a 1ª loja conceito do Brasil. A unidade foi inaugurada na noite desta quinta-feira na Avenida Nossa Senhora de Fátima e reuniu diversos profissionais da área de arquitetura e engenharia.

Segundo a Diretora de Operações, Jordana Barros, quando foram realizados estudos para a instalação da loja pioneira, não houve dúvidas ao escolher Americana. “A gente avaliou as cidades que fossem pujantes economicamente, que tivessem muito potencial e um público adequado a essa demanda, de produtos de alta gama. E quando a gente estuda, é impressionante, Americana aparece muito latente. É uma zona muito quente de desenvolvimento e potencial de crescimento”, disse.

A diretora ainda afirmou que os estudos relacionados a vendas também trouxe Americana como destaque. “Americana também aparece no mapa de calor de potencial de vendas como uma zona de influência de outras cidades ao redor. É uma cidade que tem muita influência regional”, explicou. Jordana, ainda, destacou que, apesar de ser muito próxima a Campinas, Americana vive de uma forma muito independente e que na verdade, Americana é que é a zona de influência da região.

Em relação a escolha do local onde foi instalada a loja, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jordana explicou. “Identificamos uma zona com a mesma jornada de compras do cliente, temos lojas de decoração, temos um alto fluxo de pessoas”. A profissional ainda destacou como positivo o fato da proximidade da loja com o shopping que será inaugurado em 2024.

A unidade tem 593 m2 de área de vendas, com um mix de produtos composto por mais de 5 mil itens expostos e acesso a todos os itens comercializados pela marca com foco em acabamento. A loja contará com atendimento especializado, produtos premium e suporte durante toda a jornada do arquiteto ou designer de interiores. Os profissionais da área (arquitetos, engenheiros e designers de interiores) ainda contam com um espaço de coworking para receber seus clientes com mais conforto.