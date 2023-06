Como estão seus lábios? O Dia dos Namorados está chegando e

para muitos casais, isso significa um momento especial para celebrar o amor e a paixão. E para quem deseja impressionar o parceiro com um sorriso bonito e lábios atraentes, os tratamentos estéticos para os lábios podem ser a solução.

Lábios volumosos, bem contornados e com um aspecto saudável e viçoso são um desejo comum entre muitas pessoas. No entanto, nem sempre é fácil alcançar esse resultado apenas com cuidados básicos de hidratação e proteção solar. É aí que entram os tratamentos estéticos para os lábios, que podem ajudar a melhorar o volume, contorno e viço, deixando-os mais atraentes e saudáveis.

A médica especialista em dermatologia estética, Dra. Kelly Pico, apresenta alguns dos tratamentos estéticos mais populares para os lábios e como eles podem ajudar a melhorar a aparência e saúde dos seus lábios.

1. Preenchimento labial com ácido hialurônico

O preenchimento labial com ácido hialurônico é um dos tratamentos estéticos mais populares para melhorar o volume e contorno da boca. O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no corpo humano e é responsável por manter a pele hidratada e saudável. Quando injetado diretamente no local, o ácido hialurônico pode preencher os sulcos e linhas finas ao redor dos lábios, melhorar o volume e criar um contorno mais definido.

É importante escolher um profissional qualificado e experiente para realizar o preenchimento labial com ácido hialurônico, pois um resultado excessivo ou malfeito pode tornar os lábios desproporcionais e artificiais.

2. Laser para rejuvenescimento labial

A Dra. Kelly Pico comenta que o laser para rejuvenescimento labial é um tratamento estético que utiliza ondas de calor para estimular a produção de colágeno e elastina na pele local. Isso pode ajudar a melhorar a textura, firmeza e suavidade dos lábios, reduzindo linhas finas e rugas.

O procedimento é geralmente rápido e pouco invasivo. Os resultados podem ser duradouros, dependendo do tipo de laser utilizado e do cuidado com a pele após o tratamento.

3. Microagulhamento labial

O microagulhamento labial é um tratamento que utiliza pequenas agulhas para criar microlesões na pele da boca, estimulando a produção de colágeno e elastina. Isso pode ajudar a melhorar a textura, suavidade e hidratação dos lábios, deixando-os mais saudáveis e atraentes.

É importante seguir as orientações do profissional quanto aos cuidados pré e pós-procedimento, para garantir os melhores resultados.

4. Peelings químicos labiais Os peelings químicos labiais são tratamentos estéticos que utilizam ácidos para remover as camadas superficiais da pele dos lábios, estimulando a renovação celular e melhorando a aparência e textura dos lábios. Existem diferentes tipos de peelings químicos, como o ácido glicólico, salicílico e tricloroacético, e é importante escolher o mais adequado para o seu tipo de pele e objetivos estéticos. 5. Hidratação labial com ácido hialurônico A hidratação labial com ácido hialurônico é um tratamento estético que consiste na aplicação de pequenas injeções de ácido hialurônico nos lábios, com o objetivo de hidratá-los e melhorar o viço e a aparência. O ácido hialurônico tem a capacidade de reter água e manter a hidratação da pele. Os resultados são imediatos e podem durar entre 6 e 12 meses, dependendo do tipo de ácido hialurônico utilizado e do metabolismo de cada paciente. Cabelos fracos e a Medicina Tradicional Chinesa Dicas para manter os lábios saudáveis e atraentes Além dos tratamentos estéticos, existem algumas dicas simples que podem ajudar a manter os lábios saudáveis e atraentes: • Hidrate os diariamente com um balm labial rico em ingredientes hidratantes, como manteiga de karité, óleo de coco ou vitamina E. • Proteja os do sol com um protetor labial com FPS, especialmente durante o verão ou em dias ensolarados. • Evite lamber os, pois isso pode ressecá-los ainda mais e até mesmo causar irritações na pele. • Mantenha uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, como vitaminas A, C e E, que ajudam a manter a saúde da pele e dos lábios. • Evite fumar e beber em excesso, pois esses hábitos podem danificar a pele e a saúde. “Os lábios são uma parte importante da aparência facial e, para muitas pessoas, um símbolo de sensualidade e atração. É importante escolher um profissional qualificado e experiente para realizar os procedimentos, e seguir as orientações quanto aos cuidados pré e pós-procedimento. Com essas dicas e os tratamentos estéticos adequados, você pode ter lábios perfeitos em todos os momentos especiais da sua vida.” Finaliza a Dra. Kelly Pico. Mais Sobre Dra. Kelly Pico: CRM – 97978 Especialista em dermatologia estética. Com mais de 22 anos de experiência na medicina, Kelly Pico é formada pela Faculdade de Medicina ABC Pós graduação em Medicina Estética e Medicina Preventiva

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento