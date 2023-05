PT Americana tem 4 candidatos presidente

Reunião aconteceu este sábado. Se apresentaram para a disputa filiados mais antigos. Eduardo Coienca​, assessor ligado a deputados do partido, a ex-vereadora Lurdinha Ginetti​, que foi candidata a prefeita em 2020, a sindicalista Patricia Cavicchioli​ e a vereadora e socióloga Juliana Soares.

Poderão votar apenas 22 membros do diretórios municipal. A eleição está prevista para acontecer no começo de julho. A nova presidente terá como missão coordenar e liderar o PT nas eleições de 2024.

O Partido agora vai pra eleição 2024 na federação com PV e PCdoB. Os verdes ainda têm na cidade 3 vereadores e podem ser fator de aproximação da Federação com o governo Chico Sardelli. Outro caminho a ser avaliado é uma aliança mais à esquerda com PSB e a federação Rede e PSol.

