A AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) realiza no próximo dia 04 de junho a 1ª Paella Mineira Beneficente, evento para arrecadar fundos para a ONG que cuida de 500 animais abandonados. A realização é em parceria com o Rotary Club Nova Odessa. As vendas são feitas online e vão até o dia 30 de maio.

A Paella Mineira é composta por arroz, carne suína, bovina, frango, linguiça calabresa, bacon, pimentão vermelho, amarelo e verde, tomate, ervilha, milho, tempero especial e farofa. Ainda há uma salada de acompanhamento. Também haverá uma opção vegetariana.

O valor é de R$ 55,00 para adultos e R$ 25,00 para crianças de 06 a 10 anos. Crianças até 5 anos não pagam. Há como comer no local ou retirar. Para quem consumir no local, haverá venda de chope e bebidas.

CONTA QUE NÃO FECHA

De janeiro a abril de 2023, a AAANO já resgatou mais 70 animais, porém foram apenas 46 adoções no mesmo período. Somente em maio, a Associação tem R$ 49 mil de custos gerais, sendo R$ 24 mil de ração, R$ 11 mil de veterinário e R$ 3.500,00 de medicamentos para os animais em tratamento.

“A 1ª Paella Mineira Beneficente é uma medida emergencial para arcarmos com as despesas da AAANO, assim continuando com o bom trabalho e, claro, seguirmos com os cuidados essenciais para os animais abrigados”, explicou Carlos Eduardo Pinotti, presidente da AAANO.

O evento reforça também a mensagem de conscientização sobre os cuidados com animais, abandonos e resgates, algo necessário e que deve ser compreendido, valorizando todo o desempenho dos voluntários da ONG.

A compra do convite pode ser feita pelo site https://www.sympla.com.br/evento/1-paella-mineira-beneficente/1983041 e os valores parcelados. Que tal fazer uma boa ação, ajudar a AAANO e ainda aproveitar uma deliciosa paella?

SERVIÇO

1ª Paella Mineira Beneficente AAANO

04 de junho, domingo, das 12h às 15h

Local: Rotary Club – Rua Vanderley Willis Klava, nº 173, Jardim Campos Verdes

Valor: R$ 55,00 (adultos), R$ 25,00 (crianças de 06 a 10 anos)

Vendas online até 30/05 em: https://www.sympla.com.br/evento/1-paella-mineira-beneficente/1983041

Realização: AAANO e Rotary Club Nova Odessa