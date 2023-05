Falta de parecer trava projeto que evita aumento na passagem de ônibus em Santa Bárbara

A falta do parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no projeto que permite o uso de uma verba federal no valor de R$2 milhões para subsidiar o transporte coletivo da cidade está impedindo que a proposta seja votada pelos vereadores. Os responsáveis pela falta do parecer, que pode acarretar no aumento da passagem do ônibus na cidade, são os vereadores Isac Motorista (Republicanos) e Celso Ávila (PV).

Para que o município receba essa verba e o aumento não seja repassado para a população que utiliza o transporte coletivo, os vereadores precisam votar ainda no mês de maio. Caso não seja votado, Santa Bárbara perderá o recurso. Na sessão extraordinária convocada para a última quinta-feira, que deveria ter votado a proposta, Isac e Ávila não assinaram o parecer faltante e não compareceram na reunião, prejudicando o processo. Isac afirmou que, exatamente na hora da sessão, estava em atendimento médico e Ávila não justificou sua ausência.

Até a quinta-feira, o projeto também não tinha o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Os vereadores Eliel Miranda (PSD) e Reinaldo Casimiro (Podemos) se negaram a emitir o documento. Mas, após a audiência pública, além de Eliel, o terceiro membro da comissão, o vereador Felipe Corá (Patriota) assinou, ficando, então, faltando apenas o de Finanças.

AUMENTO PARA A POPULAÇÃO. A verba que deverá subsidiar o transporte público é uma verba federal, ou seja, não sairá dos cofres da prefeitura. Caso Isac e Ávila não assinem o parecer, a tarifa de ônibus na cidade deve aumentar e pesar no bolso dos 150 mil barbarenses que utilizam do serviço público.

Para não perder a verba, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) fez um apelo à Câmara Municipal para que o parecer seja assinado. Veja a nota da prefeitura:

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que o Projeto de Lei em questão oferece transparência e dá a oportunidade da discussão no Poder Legislativo, envolvendo todos os vereadores eleitos legitimamente e toda a sociedade barbarense.

O interesse público sempre pautou as ações da Administração Municipal, estando acima de toda e qualquer ação política. Ressalta-se ainda que todos os secretários envolvidos no assunto participaram de reuniões e da audiência pública desta quinta-feira (25), solicitada pela própria Câmara Municipal, para a apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas.

O Projeto de Lei tem o objetivo de assegurar a manutenção da tarifa de ônibus com o repasse dos recursos oriundos do Governo Federal. Assim, o Transporte Coletivo Urbano de Santa Bárbara d’Oeste seguiria com uma das tarifas mais acessíveis da RMC, com uma frota de ônibus modernos e adequados a todas as rigorosas normas da legislação vigente.

Nesta sexta-feira (26) o prefeito Rafael Piovezan protocolou ofício na Câmara Municipal solicitando a convocação de nova sessão extraordinária na próxima segunda-feira (29) com o objetivo da apreciação e votação do projeto. A Administração Municipal reitera o respeito ao Poder Legislativo e espera que o projeto seja reconhecido e entendido como benéfico aos 150 mil usuários do transporte e toda a população barbarense.

“Tenho a esperança de que a transparência de todo o processo e o objetivo muito claro em tratar do interesse público estejam acima de toda e qualquer ação política. A nossa expectativa é que a presidência e os vereadores que ainda não assinaram os pareceres necessários tenham o entendimento claro do quanto este projeto é importante e beneficia os barbarenses. A Câmara Municipal é o local adequado para a discussão deste tipo de projeto e não medirei esforços para continuar buscando o que há de melhor para a nossa cidade e para nossa gente”, disse o prefeito Rafael Piovezan.