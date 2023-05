Câmara de Santa Bárbara. Monaro pede R$7,5 milhões a mais para gastos

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB)

pediu um considerável aumento no valor do duodécimo – valor utilizado para os gastos do poder legislativo.

Os dados apresentados pela prefeitura municipal na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na última semana, mostra que Monaro pediu R$7,5 milhões a mais para gastos para o ano de 2024, chegando a R$30 milhões. Pra 2023, o valor foi de R$22,5 milhões.

Entre os vereadores, a atitude de Monaro causou questionamentos e chamou a atenção. “Não sabemos o que ele quer fazer com esse aumento”, disse um parlamentar que não quis se identificar. O aumento solicitado por Monaro não passa por apreciação e votação dos vereadores. Nos bastidores, a conversa é que Monaro que mexer na estrutura física do prédio da Câmara. Outro vereador, que também não quis se identificar disse ao NM que “o valor que ele pediu dava pra construir um prédio novo”.

O pedido do presidente vem logo após a mesa diretora, composta pelo próprio Monaro, Reinaldo Casimiro (Podemos), Jesus Vendedor (Avante) e Celso Ávila (PV) apresentarem um projeto aumentando os salários dos parlamentares em 72%. O projeto do aumento dos salários foi votado sem qualquer discussão e aprovado em tempo recorde, 27 segundo. Após a aprovação, a proposta deu grande repercussão negativa nas mídias, o que fez Monaro voltar atrás da própria atitude e propor a revogação desse aumento.

O NM solicitou, através da assessora de imprensa oficial da Câmara, um posicionamento do presidente Paulo Monaro sobre os R$30 milhões solicitados à prefeitura para os gastos da Casa, mas não teve resposta.

