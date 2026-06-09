São 40 lugares no ônibus que levará gratuitamente a caravana do município; inscrições começam dia 9 de junho, na Biblioteca Municipal

A Prefeitura de Nova Odessa inicia nesta terça-feira (9) as inscrições de artesãos novaodessenses interessados em visitar a edição 2026 da Mega Artesanal de São Paulo, a maior feira de artesanato e artes manuais da América Latina, que acontece 11 a 15 de julho, das 10h às 18h, no São Paulo Expo, em São Paulo.

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Serão disponibilizados 40 lugares no ônibus que transportará a caravana do município. A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente na Biblioteca Municipal, das 8h30 às 16h30, bastando apenas apresentar CPF e comprovante de residência.

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada, sendo permitida a inscrição de apenas um membro por família. “Também salientamos que o ingresso para a Mega Artesanal e a alimentação serão de responsabilidade do participante”, destacou a responsável pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martinhão.

Nova Odessa presente na feira

A Mega Artesanal 2026 reunirá expositores, indústrias e artesãos de todo o Brasil para apresentar lançamentos, cursos, matérias-primas e tendências. “Será uma excelente oportunidade para os artesãos de Nova Odessa. Estamos na expectativa de lotar um ônibus para a celebração desta edição histórica de duas décadas da feira”, frisou Fernanda.

A Biblioteca Municipal “Professor Antonio Fernandes Gonçalves” está localizada na Avenida João Pessoa, nº 253, Centro de Nova Odessa. Mais informações pelo telefone 3466.2196.