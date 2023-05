Descubra quais são os melhores cassinos online que oferecem bônus sem depósito aos jogadores que se cadastrarem em sua plataforma.

Uma das principais e mais abundantes vantagens oferecidas no mercado de cassinos online são os bônus, esta é considerada a ferramenta perfeita por estas plataformas para atrair e fidelizar jogadores. Afinal, sabemos bem que existem centenas de cassinos online presentes no mercado e, cada uma destas plataformas, está tentando se posicionar entre as mais populares, criando uma alta competitividade.

Porém, o jogador encontrará quase sempre os bônus que estão atrelados ao depósito que fizer na plataforma, um tipo comum que é utilizado pelos cassinos online para levar o jogador a começar sua jornada investindo para aproveitar a porcentagem de bônus que será adicionada ao seu investimento no ato do depósito, como o bônus generoso do JackpotCity que você pode saber mais aqui.

Por outro lado, temos aqueles jogadores que querem se cadastrar em cassinos online apenas para se divertir, e que não querem ter de investir dinheiro real para isso. Por isso, passamos um grande pente fino no mercado para encontrar as melhores opções em cassinos online com bônus sem depósitos, e é isso que vamos conferir neste artigo.

Melhores cassinos online com bônus sem depósito

O bônus sem depósito se tornou um artigo de luxo e um grande diferencial no mercado de cassinos online, já que é bem difícil encontrar plataformas que o ofereçam a seus jogadores. Entre as poucas que encontramos oferecendo este tipo de vantagem, separamos apenas duas que são consideradas confiáveis, seguras e podem oferecer uma experiência satisfatória para o jogador, confira abaixo:

VBET

O Vbet é uma plataforma que ainda é considerada nova no mercado brasileiro, mas não se engane, é uma marca que possui vários anos enquanto atuava em outros países. O jogador que for um grande fã de slots, ou caça-níqueis como são conhecidos no Brasil, está mais do que bem servido no cassino online da Vbet.

São milhares de títulos sendo oferecidos em sua plataforma, de todos os tipos, versões e temáticas, que podem agradar a todos os perfis de jogadores. Além disso, a plataforma ainda oferece um bônus sem depósito que entrega R$50 para os novos jogadores, isso mesmo que você acabou de ler, basta se cadastrar corretamente e confirmar a sua conta para que o valor bônus gratuito seja adicionado à conta de cassino.

O jogador deve estar atento para as condições deste bônus, já que só pode ser gasto nos slots oferecidos pela plataforma de cassino online e, os ganhos provenientes deste bônus só podem ser sacados se o jogador cumprir com o rollover de 25x exigidos.

Betmotion

A Betmotion é uma plataforma tradicional e com grande experiência no mercado internacional, além disso, já possui uma grande popularidade no mercado brasileiro, mesmo que não tenha o seu foco em jogos de cassino. A plataforma se destaca por oferecer um catálogo de jogos variado e que pode oferecer uma experiência completa para todos os gostos, muito bom para jogadores fãs dos jogos clássicos de cassino.

Além disso, o cassino online oferece um bônus sem depósito de R$5 para os seus jogadores que se cadastrarem e confirmarem a sua conta corretamente na plataforma. Este valor bônus só pode ser gasto nos jogos de bingo da plataforma, este que é um dos jogos mais populares entre os brasileiros.