Apenas uma semana após o lançamento dos novos CAOA Chery Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV, a marca registrou mais de 3 mil unidades comercializadas dos modelos, superando R$ 600 milhões em faturamento e esgotando integralmente o lote disponibilizado com as condições especiais de lançamento.

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O desempenho superou as projeções iniciais de demanda e confirma a forte aceitação da nova geração CAOA Chery Super Hybrid entre os consumidores brasileiros. Apresentados ao mercado com preços especiais de lançamento, os novos SUVs rapidamente se destacaram pela combinação de tecnologia híbrida plug-in de última geração, elevado nível de equipamentos, eficiência energética, conforto, segurança e excelente relação custo-benefício.

Com o encerramento do lote especial de lançamento, os modelos passam a ser comercializados com nova tabela: R$ 199.990,00 para o Tiggo 7 Pro PHEV e R$ 239.990,00 para o Tiggo 8 Pro PHEV. O movimento reforça o caráter exclusivo da condição especial de lançamento e valoriza os consumidores que realizaram suas negociações durante o período especial de lançamento.

Mesmo após o encerramento da condição especial, os novos modelos seguem entre as ofertas mais competitivas do mercado brasileiro de SUVs eletrificados, mantendo uma proposta de valor altamente atrativa para consumidores que buscam tecnologia, sofisticação, desempenho e eficiência em um único produto.

“O resultado da primeira semana superou nossas expectativas, especialmente por ter ocorrido em um período com feriado nacional. A forte demanda confirma a aceitação da nova geração CAOA Chery Super Hybrid e reforça a assertividade da nossa estratégia de produto, conteúdo e preço. Encerramos o lote especial de lançamento e seguimos oferecendo dois modelos extremamente competitivos no segmento”, afirma Roberto Pedrosa, diretor comercial da CAOA Chery.

A CAOA Chery reforça que todos os clientes que realizaram suas negociações durante o período especial de lançamento terão integralmente respeitadas as condições comerciais originalmente contratadas. As entregas dos veículos ocorrerão por toda a Rede CAOA Chery no Brasil em até 45 dias.

Equipados com a avançada tecnologia CAOA Chery Super Hybrid, os novos Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV combinam motor 1.5 turbo, dois motores elétricos, transmissão híbrida dedicada DHT e bateria de alta capacidade, entregando eficiência, autonomia, desempenho e conforto. A arquitetura foi desenvolvida para oferecer uma experiência de condução inteligente, alternando automaticamente entre os modos elétrico, híbrido em série, híbrido paralelo e regenerativo, de acordo com a condição de uso.

Além da tecnologia de propulsão, os modelos chegam ao mercado com amplo pacote de equipamentos de série, incluindo itens de conforto, conectividade, segurança e assistência à condução. A proposta reforça a estratégia da CAOA Chery de oferecer veículos com conteúdo superior, atributos compatíveis com segmentos mais elevados e preços alinhados à sua reconhecida Política de Preço Justo.

Com o forte desempenho comercial dos novos Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV, a CAOA Chery reforça sua posição entre as protagonistas do mercado brasileiro de eletrificados e confirma a assertividade de sua estratégia de produto, conteúdo, posicionamento e preço. O resultado amplia a ofensiva eletrificada da marca no país com foco em inovação, qualidade, competitividade e valor ao consumidor brasileiro.

9 de junho de 2026 – A GWM Brasil anuncia a chegada da linha Haval H6 2027 com motorização flex, um marco para a indústria automotiva nacional. A família do SUV eletrificado mais vendido do país agora pode rodar com gasolina ou etanol em todas as versões, tornando-se a primeira linha de veículos híbridos plug-in flex fabricada no Brasil. Mais que uma adaptação para receber etanol, o novo Haval H6 foi desenvolvido para o combustível brasileiro desde sua concepção, com uma calibração inédita liderada por engenheiros brasileiros em conjunto com especialistas da matriz chinesa.

A novidade reforça o compromisso da GWM com a inovação e a nacionalização da tecnologia de eletrificação. Após mais de 400 mil quilômetros de testes em condições reais de uso dedicados ao desenvolvimento da sua tecnologia flex em território nacional, a marca entrega ao mercado uma solução capaz de explorar todo o potencial energético do etanol brasileiro sem abrir mão de eficiência, desempenho e refinamento característicos da família Haval H6.

“O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e o etanol é um ativo estratégico para a mobilidade sustentável. O Haval H6 flex representa um passo importante nessa direção. Desenvolvemos uma tecnologia pensada para as necessidades do consumidor brasileiro, reforçando nosso compromisso de longo prazo com o país e com a produção local”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Tecnologia flex desenvolvida no Brasil

Para receber a nova motorização flex, o conjunto mecânico do Haval H6 passou por uma ampla evolução técnica. O projeto do motor 1.5 Turbo incorporou novas bombas de combustível de baixa e alta pressão compatíveis com etanol hidratado, bicos injetores com geometria específica para as características de atomização do combustível, além de velas de ignição desenvolvidas para as condições de combustão do etanol em Ciclo Miller.

Os componentes internos do motor também foram revisados. Sedes de válvulas, juntas, vedações e demais peças em contato com o combustível receberam materiais compatíveis com o uso prolongado de etanol. Tratamentos especiais de superfície foram aplicados em componentes internos para garantir durabilidade mesmo com utilização de E100.

Outro diferencial é a adoção de um sensor de etanol integrado ao sistema de gerenciamento eletrônico. Com auxílio de algoritmos desenvolvidos pela GWM, o veículo identifica em tempo real qualquer proporção de mistura entre gasolina e etanol e recalibra automaticamente a estratégia de funcionamento do motor, de forma imperceptível para o motorista.

Uma grande novidade do powertrain do Haval H6 Flex é a nova linha de transmissões DHT (Dedicated Hybrid Transmission), cujo diferencial é ter sida projetada para trabalhar totalmente integrada ao motor a combustão. As versões HEV ONE, HEV2 e PHEV19 contam agora com uma nova DHT de duas marchas, que entrega mais desempenho e eficiência energética do que o modelo anterior. Já as versões PHEV35 e GT receberam uma nova DHT de quatro marchas (duas a mais que na anterior), a mesma que equipa o SUV híbrido de luxo GWM Wey 07.

“A tecnologia flex do Haval H6 nasce no Brasil e carrega a contribuição direta dos nossos engenheiros. Não se trata de um híbrido adaptado para o etanol, mas de um veículo desenvolvido para aproveitar as características desse combustível desde a origem do projeto. O resultado é um produto mais eficiente, inteligente e perfeitamente alinhado à realidade do mercado nacional”, destaca Guilherme Teles, Diretor de Produto da GWM Brasil.

Família ampliada com o retorno da versão HEV ONE

A linha Haval H6 2027 será composta pelas versões HEV ONE, HEV2, PHEV19, PHEV35 e GT. O retorno do HEV ONE acontece agora em sua configuração definitiva, ampliando o acesso à tecnologia híbrida da marca e fortalecendo a gama de entrada da família H6.

As versões HEV ONE e HEV2 passam a utilizar uma nova bateria de 1,53 kWh, mais leve, eficiente e em nova posição, o que contribuiu para elevar a potência combinada para 248 cv (tanto no uso com etanol quanto com gasolina), um ganho de 5 cv em relação à linha anterior.

Desempenho aprimorado em toda a gama

A evolução da tecnologia híbrida e da calibração dos sistemas também resultou em melhores números de desempenho em todas as configurações. As versões HEV ONE e HEV2 agora aceleram de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, ante 7,9 segundos da linha anterior.

Já a PHEV19 reduziu o tempo de 7,6 segundos para 7,4 segundos, enquanto a PHEV35 cumpre a aceleração em 4,8 segundos (4,9 segundos anteriormente). Por fim, a GT atinge a marca em apenas 4,7 segundos (antes 4,8 segundos), posicionando-se entre os SUVs mais rápidos do segmento.

Mais autonomia elétrica e eficiência energética

A linha Haval H6 2027 também avança em autonomia elétrica. A versão PHEV19 passa a oferecer até 77 km de autonomia no padrão PBEV, do Inmetro, contra 73 km do modelo anterior. Já as versões PHEV35 e GT alcançam 126 km pelo PBEV (antes 119 km) e até 180 km (170 km anteriormente) pelo ciclo WLTP.

Os ganhos de eficiência também aparecem no consumo de combustível. As versões HEV ONE e HEV2 registram agora 15,8 km/l em uso urbano com gasolina, contra 14,7 km/l da versão anterior. O PHEV19 passa a entregar 37,7 km/l na gasolina (35,0 km/l anteriormente), enquanto o PHEV35 alcança 30,7 km/l (29,3 km/l antes) em ciclo urbano, reforçando o equilíbrio entre eletrificação, desempenho e economia.

Versões para diferentes necessidades

O Haval H6 HEV ONE Flex é a porta de entrada para a linha híbrida da marca, reunindo eficiência, conforto e segurança. Sua motorização híbrida combina o novo motor 1.5 Turbo Flex com um motor elétrico, gerando 248 cv de potência e 535 Nm de torque (no etanol e na gasolina). O modelo é um híbrido autocarregável, ou seja, não tem tomada de carregamento externo.

A lista de equipamentos traz sistema de condução semiautônomo (ADAS) Nível 2+, Head Up Display, comandos de voz inteligente, bancos dianteiros ventilados com ajuste elétrico, sistemas de segurança ativa, câmera 540° e carregamento sem fio de 50W. O HEV2 recebe o mesmo trem de força – a diferença entre as versões fica por conta da lista de equipamentos, que agrega itens como teto solar panorâmico elétrico, porta-malas com abertura hands-free.

O PHEV19 Flex já é um SUV híbrido plug-in, que necessita de carregamento externo. Equipado com motor 1.5 Turbo Flex e motor elétrico dianteiro, entrega 326 cv de potência e 535 Nm de torque combinados (no etanol e na gasolina), além de bateria de 19 kWh. Além da lista de itens de série do HEV2, a versão agrega rodas de 19 polegadas diamantadas, função V2L (gerador de energia) e sistema de som de 9 alto-falantes com subwoofer e amplificador.

As versões PHEV35 Flex e GT Flex trazem o novo motor 1.5 Turbo Flex associado a dois motores elétricos (um em cada eixo), alimentados por uma bateria de 35 kWh. Outra novidade técnica dessas versões é a nova transmissão DHT, que passa a contar com quatro marchas, duas a mais do que na versão anterior. Assim, esse conjunto rende 393 cv de potência e 642 Nm de torque (no etanol e na gasolina). Há ainda tração integral variável e avançados recursos de assistência ao motorista. Entre os itens de série, as duas versões contam com câmera de reconhecimento facial com ajuste de perfil de motoristas, banco elétrico com memória e sete modos de condução.

Design atualizado e identidade consolidada

A linha Haval H6 mantém a evolução estética apresentada na mais recente atualização do modelo, em novembro do ano passado. As versões HEV ONE, HEV2, PHEV19 e PHEV35 trazem a nova grade frontal inspirada no conceito Estética Galática, formada por 87 blocos de maior amplitude e integrada à nova assinatura luminosa.

Na traseira, a GWM optou por preservar as lanternas integradas que se tornaram uma das características mais reconhecidas do modelo no Brasil, mantendo a identidade visual aprovada pelos consumidores nacionais. A versão GT continua apostando na carroceria cupê e no perfil esportivo que a consagrou dentro da gama.

Interior mais sofisticado e funcional

O interior recebe atenção especial para aprimorar ergonomia e experiência de uso. Conforme foi revelado na atualização da linha em novembro, o volante foi redesenhado com aro mais espesso, empunhadura aprimorada e base achatada. Os comandos físicos foram simplificados por meio de novos controles giratórios multifuncionais.

O console central também foi totalmente reformulado, com melhor distribuição dos comandos e carregador por indução de 50 W, mais potente e posicionado de forma mais acessível ao motorista.

As versões HEV ONE, HEV2 e PHEV19 trazem acabamento interno de couro ecológico na cor preta. A PHEV35 pode receber ainda acabamento dual tone, que combina tons de marfim e preto, enquanto a GT recebe interior escurecido com detalhes de camurça e elementos exclusivos na cor vermelha.

Plataforma digital Coffee OS 3

Outro destaque da linha 2027 é a plataforma digital Coffee OS 3, sistema operacional desenvolvido pela GWM apresentado na renovação da linha Haval H6 em novembro. A nova interface apresenta menus reorganizados, respostas mais rápidas e experiência de navegação inspirada nos smartphones de última geração. O sistema permite ainda a personalização de menus de acesso para se adequar à preferência de uso de cada motorista.

A central multimídia vem com tela Full HD de 14,6 polegadas, acompanhada por quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas com três modos de visualização personalizáveis. O sistema mantém conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e oferece uma nova barra de atalhos configurável pelo usuário.

Há também atualizações remotas (OTA) e acesso remoto via aplicativo My GWM, que permite controlar funções como climatização remota, abertura e travamento das portas, localização do veículo, monitoramento do status da bateria, alertas de segurança e notificações em tempo real.

Conforto e dirigibilidade aperfeiçoados

Como anunciado no lançamento do novo Haval H6 em novembro, a suspensão recebeu nova calibração, com amortecedores revisados e adoção de batentes mecânicos para melhorar a absorção de impactos em pisos irregulares. As mudanças elevam o conforto sem comprometer a estabilidade em velocidades mais altas.

O sistema de frenagem também evoluiu com a adoção de um atuador eletrônico integrado, proporcionando respostas mais progressivas, previsíveis e precisas.

As versões HEV ONE e HEV2 utilizam rodas de 18 polegadas voltadas ao conforto de rodagem, enquanto as versões PHEV19, PHEV35 e GT trazem rodas de 19 polegadas para privilegiar desempenho e estabilidade dinâmica.

Início das vendas da versão flex

A linha 2027 do Haval H6 Flex estará disponível em todas as concessionárias da marca, no site oficial da marca e no seu e-commerce a partir desta terça, 9 de junho. Os preços são de R$ 199.900 para a HEV ONE (reajuste de apenas R$ 900 apesar da nova tecnologia flex), R$ 225.000 para a HEV2, R$ 250.000 para a PHEV19, R$ 290.000 para a PHEV35 (alteração de R$ 1.000) e R$ 326.000 para a GT (manteve seu preço).

A adoção da tecnologia flex na linha Haval H6 2027 tornou o modelo uma opção ainda mais atraente no mercado brasileiro, pois diversos estados oferecem benefícios para esse segmento, como é o caso de São Paulo, onde híbridos flex de até R$ 261.154,45 recebem isenção de IPVA em 2026.

Com a chegada da família Haval H6 Flex fabricada em Iracemápolis (SP), a GWM reforça sua posição como protagonista da mobilidade sustentável no país. Ao combinar eletrificação com etanol, combustível renovável amplamente disponível no mercado brasileiro, a marca estabelece um novo padrão tecnológico para os veículos híbridos produzidos localmente.

PREÇOS LINHA HAVAL H6 2027

HEV ONE: R$ 199.900

HEV2: R$ 225.000

PHEV19: R$ 250.000

PHEV35: R$ 290.000

GT: R$ 326.000