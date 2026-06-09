Santa Bárbara d’Oeste recebeu no último sábado (6) mais uma Campanha de Doação de Sangue. A iniciativa ocorreu no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste com 112 candidatos presentes, resultando em 84 bolsas de sangue coletadas e dez cadastros para doação de medula óssea. O total coletado equivale a 37,8 litros de sangue, que têm potencial para salvar ou impactar até 336 pacientes que necessitam de doações.

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Habitualmente, o Município recebe campanhas de doação de sangue a cada dois meses. Excepcionalmente, o Hemocentro da Unicamp ofertou à cidade uma data adicional em junho. Após a campanha do sábado, a próxima data da iniciativa na cidade está mantida para o dia 7 de julho, de acordo com calendário prévio. É importante ressaltar que nessa época do ano a iniciativa ganha uma importância ainda maior.

Em virtude da mudança de temperatura ocasionada pela chegada do inverno, acontece uma queda das doações, que resulta em uma diminuição considerável nos estoques dos Bancos de Sangue, fator que pode levar a um aumento no tempo de espera para pessoas que precisam de transfusões e até mesmo colocar em risco a vida de alguns pacientes que necessitam de tratamento urgente.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados, Confraria Há Bares que Vem Para o Bem e a Faculdade Anhanguera.

Mais da campanha

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800-722-8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp, que pode ser acessado por meio deste link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo