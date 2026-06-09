Prefeitura continua com combate ao mosquito; esta semana equipes da UVZ visitam residências nas regiões do Jardim Amanda e Jardim Adelaide

A Prefeitura de Hortolândia reforça que é importante a população manter-se atenta e seguir com os cuidados contra o Aedes aegypti, que detesta o frio. As temperaturas mais baixas diminuem a circulação do mosquito. A perspectiva é que esse fato deve se manter com a proximidade do inverno, previsto para começar no dia 21 deste mês.

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É por isso que a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, continua com a ação casa a casa para combater o Aedes aegypti. Esta semana, as equipes voltam a percorrer a região do Jardim Amanda. Outra parte das equipes vão visitar residências no Jardim Adelaide.

O veterinário do órgão, Evandro Alves Cardoso, relembra que os moradores devem fazer a limpeza frequente de quintais e áreas externas de suas casas para evitar a proliferação do mosquito.

“É importante que a população elimine os criadouros em suas casas para evitarmos um grande aumento de casos de Dengue e demais arboviroses este ano na cidade. Essa ação também é preventiva para diminuir a quantidade de casos no próximo verão”, orienta o veterinário.

Ação

Na ação casa a casa, os agentes da UVZ vistoriam e eliminam possíveis criadouros de Aedes aegypti. Além disso, eles orientam a população sobre medidas para prevenir a reprodução do mosquito. De acordo com a UVZ, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

O órgão solicita à população para que deixe as equipes entrarem para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

A UVZ reforça que a população deve estar atenta com a limpeza de quintais e áreas externas. É importante recolher recipientes que possam acumular água de chuva, como garrafas PET, embalagens plásticas, baldes, tanques, tonéis de água, dentre outros objetos.

A Prefeitura relembra que o descarte correto desses materiais deve ser feito nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) e LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis), disponibilizados pela Prefeitura. Esses equipamentos estão localizados em diferentes regiões do município. A lista de PEVs e LEVs pode ser consultada no portal da Prefeitura por meio deste LINK.

VACINAÇÃO em Hortolândia

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto