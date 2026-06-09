Órgão alerta para pesquisa de preços, cuidados em restaurantes, compras online e golpes com falsos entregadores de presentes e flores

Para ajudar os consumidores a realizarem compras seguras e evitarem transtornos, o Procon de Nova Odessa reuniu orientações importantes para a data. O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, deve movimentar o comércio, bares, restaurantes e diversos setores de serviços em todo o país.

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A principal recomendação do órgão é que os consumidores façam uma pesquisa prévia sobre preços, condições de pagamento, prazos de entrega e reputação dos estabelecimentos. Para quem pretende comemorar em restaurantes ou bares, a orientação é verificar com antecedência as regras de reserva, horários de atendimento, existência de fila de espera, cobrança de couvert artístico e taxa de serviço.

A responsável do Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari, destaca que, em datas comemorativas, os estabelecimentos costumam registrar maior movimento. “Planejamento e atenção são fundamentais para evitar transtornos e garantir que o presente chegue com segurança e satisfação”, afirma a responsável.

O Procon ainda alerta para um novo tipo de golpe envolvendo falsos entregadores de presentes, flores ou buquês. Segundo a Kátia, nenhum entregador deve exigir pagamento no momento da entrega, pedir cartão ou solicitar foto do cliente.

“É importante que a população fique atenta a esse esquema. Essas abordagens podem ser usadas para clonar cartões ou capturar imagens para golpes de reconhecimento facial”, alerta Kátia Ferrari.

Consumidor e o Procon

Nas compras presenciais, o consumidor deve guardar notas fiscais, comprovantes de pagamento e informações sobre a política de troca. No caso de roupas e calçados, por exemplo, a troca por tamanho ou cor não é obrigatória por lei, exceto quando o lojista informa essa possibilidade no momento da venda.

Para compras pela internet, telefone ou catálogo, o consumidor tem direito de arrependimento no prazo de até sete dias corridos após o recebimento do produto, com reembolso integral, incluindo o frete. A orientação é desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado, principalmente em links recebidos por aplicativos de mensagens ou redes sociais. Antes de finalizar a compra, é importante verificar se o site informa CNPJ, endereço físico e canais de atendimento.

A unidade também orienta atenção especial na compra de perfumes, cosméticos, brinquedos, pelúcias, flores e cestas de café da manhã. Cosméticos devem ter informações em português, número de lote, validade e registro na Anvisa. Brinquedos e pelúcias devem conter o selo do Inmetro. Já no caso de flores e cestas, o consumidor deve pedir confirmação por escrito do pedido, condições de entrega e nota fiscal.

A sugestão final é evitar compras por impulso e planejar cuidadosamente os gastos para não comprometer o orçamento.

O Procon de Nova Odessa está localizado na Rua Duque de Caxias, 600, no Centro, junto ao Prédio do Poupatempo, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, e das 13h às 16h, ou pelo telefone (19) 3476-3261.