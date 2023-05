O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou, por unanimidade, na noite desta terça-feira, o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos). Os votos recebidos por ele agora vão para a legenda.

Dallagnol foi cassado por ter se exonerado do cargo de procurador, em novembro de 2021, com o objetivo de evitar que processos do Conselho Nacional do Ministério Público contra ele se tornassem administrativos. De acordo com a lei, magistrados não podem ter processos não julgados na esfera administrativa caso queiram disputar eleições, que foi o caso do ex-chefe da Lava Jato.

“O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltan Dallagnol ao cargo de deputado federal”, proclamou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

