Michelle Bolsonaro tinha contas pagas em dinheiro vivo

Da medicina para os multinegócios: Teto Construtora, que tem como sócio investidor um médico, vê bom momento do setor e espera triplicar valor de vendas em 2023. O mercado de construção civil no Brasil tem se mostrado sólido nos últimos anos, mesmo diante dos abalos que sacudiram o mundo desde o início da pandemia. Com a retomada gradual da economia, as perspectivas são ainda mais positivas, o que anima os players do setor. A Teto Construtora, de empreendimentos residenciais e comerciais, é um desses players. A companhia vê com empolgação o novo momento e acredita estar no caminho certo para crescer, segundo o sócio investidor Bernardo Guimarães. “Estamos muito otimistas com o mercado de construção civil no Brasil. Acreditamos que há um grande espaço para empresas como a Teto Construtora, que trabalham com eficiência e qualidade”, diz. Fundada em 2010, a Teto tem se destacado no mercado pelo comprometimento em entregar projetos de alta qualidade com prazos rigorosamente cumpridos. Em 2022, foram quase 50 empreendimentos realizados, que totalizaram R$ 250 milhões em contratos tanto no setor público quanto no privado. O objetivo é triplicar esse valor em 2023. Para isso, a construtora pretende focar em projetos de alto padrão, priorizando a qualidade, a sofisticação e a exclusividade. A ideia é investir em empreendimentos em que o preço não seja o fator decisivo na hora da compra, e sim a busca por locais únicos, que atendam às necessidades e expectativas de quem os compra. DIVERSIFICAÇÃO Além da construção civil, Bernardo Guimarães, que também é médico, tem investido em outras áreas, como clínicas médicas – presentes em vários estados brasileiros, nos Estados Unidos e em Dubai –, energia fotovoltaica e agropecuária. Para ele, a diversificação de investimentos é fundamental para garantir a estabilidade financeira em um mercado tão volátil como o brasileiro. “Temos de estar sempre atentos às oportunidades de investimento e diversificar nossa carteira para minimizar os riscos. A medicina me ajuda, de certa forma, a manter a resiliência e ter mais responsabilidade ao escolher determinados negócios”, afirma. “Às vezes, tenho pacientes e demandas de gestão em um estado e clientes da energia solar ou de obras em outro para fechar contratos. O crescimento exige muito de você, ainda bem que posso contar com uma equipe e parceiros preparados.”