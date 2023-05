Revoltados com o aumento de 72% nos salários dos vereadores, aprovado pelos parlamentares barbarenses no último dia 9, moradores de Santa Bárbara d’Oeste fizeram uma petição pública para coletar assinaturas online e tentar revogar tal reajuste junto ao Ministério Público.

A petição, que pode ser acessada e assinada em https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR132097, necessita de aproximadamente 8 mil assinaturas para ser levada adiante. Até a tarde desta sexta-feira (12), o documento tinha 1,6 mil assinaturas.

“Repudiamos com indignação por entendermos ser um aumento injusto e desproporcional visto que nem sequer o Projeto de Resolução 06/2023 foi discutido, não apresenta estudo de impacto orçamentário, nem tão pouco parecer de comissões permanentes da Câmara ou parecer da Procuradoria da Câmara. Como tratado pela imprensa local, o projeto foi votado na “surdina” com aumento de 72%. É imoral manter o salário destes vereadores no patamar que desejam. Diante do exposto acima, vimos pedir ao Ilustre Promotor deste Ministério Público de São Paulo para que seja revogada a Resolução 06/2023 e tomadas as devidas providências tornando nula esta votação e consequentemente esta aprovação”, informa a descrição da petição.

Com o aumento, os salário dos vereadores barbarenses passará dos atuais R$8.966,82 para R$15.422,93, já o do presidente da Câmara aumentará de R$10.082,99 para R$17.342,74. A medida é válida apenas para a próxima legislatura (vereadores que assumirem a partir de 1° de fevereiro de 2025).