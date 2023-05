O Senac Americana realizou na última terça-feira, 9, um evento inaugural do Laboratório Multiuso, que tem como objetivo proporcionar novas formas de praticar o aprendizado em cursos da área de saúde. Autoridades, entidades de saúde parceiras, Senhores Secretários Municipais de Americana e região compareceram para prestigiar o novo espaço e foram apresentados ao Jeito Senac de Educar. Funcionários e funcionárias do Senac São Paulo também estiveram presentes.

Os convidados foram recebidos no auditório da unidade, onde a gerente Sandra Folgosa Amaral prestou agradecimentos aos convidados presentes e fez uma breve apresentação sobre a chegada das novas áreas de ensino no Senac Americana, possibilitando que a unidade se comprometa com o desenvolvimento profissional na área de saúde na cidade e região. “Poderemos contribuir com a formação humanizada, tecnológica e multiprofissional tendo o paciente no centro do processo, entregando profissionais mais preparados para o mundo do trabalho. Estamos muito felizes com isso”, afirmou a gerente do Senac Americana.

Para Ana Carolina Bhering Alves do Amaral, coordenadora da área de enfermagem do Senac São Paulo, o novo espaço é amparado pelos princípios dos cursos da área de saúde que o Senac São Paulo oferece: a humanização e o cuidado centrado no paciente e família, colocando a pessoa como figura central da assistência e ensino; atuação de equipe multiprofissional no processo de formação; tecnologias inovadoras que aceleram e facilitam o processo de tratamento das doenças existentes.

“Em Americana, nasce uma nova área no Senac, nasce um novo modelo de ensino da assistência à saúde, pautado, sem dúvida, nas melhores práticas profissionais promovidas pelo Senac. Acreditamos que a unidade continuará transformando vidas, não somente pela educação, e sim pelo modelo social de cuidado e de referência praticado no ensino à saúde local. Então, a partir de hoje, temos um novo compromisso: disponibilizar profissionais de excelência para os serviços de saúde local, para a sociedade e para a comunidade”, afirmou Ana Carolina.

A equipe do Senac Americana, bem como a participação das entidades presentes, foram parabenizadas pelos convidados que subiram ao púlpito e realizaram um breve discurso sobre o novo espaço inaugurado na unidade.

“É inegável a importância que o Senac tem na formação profissional para a nossa região ao longo desses quase doze anos de atividade em Americana. É um orgulho para nós termos participado desde o princípio dessa concepção do projeto que está sendo inaugurado no momento. O Laboratório Multiuso é mais uma prova de que o Senac está preocupado com a comunidade e vem se adaptando e atualizando ao longo do tempo de acordo com as demandas do mercado de trabalho”, disse Vitor Fernandes, Presidente do Sincomercio de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, Diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo e membro do Conselho Regional do Sesc São Paulo.

Representando o Excelentíssimo Prefeito de Americana, Chico Sardelli, o Secretário do Desenvolvimento Econômico de Americana Rafael de Barros afirmou ser um momento de alegria para a cidade, que é um centro de serviços da região, na qual a demanda por profissionais da área de saúde é elevada. O Secretário afirmou também que o Senac Americana é um grande parceiro envolvido em ações na cidade com foco na retomada econômica após a pandemia e capacitação de profissionais para reduzir os índices de desemprego em Americana e região.

A Organização Panamericana publicou, em 2020, um déficit global de profissionais de enfermagem e farmácia. Investir na formação das categorias melhora a qualidade de vida da população, devido às importantes ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. O compromisso do Senac São Paulo em viabilizar a formação desses profissionais por meio de cursos da área de saúde é, portanto, contribuir com os indicadores globais de saúde.

No Laboratório Multiuso, equipamentos modernos que simulam situações reais permitirão uma formação completa aos alunos dos cursos Técnico em Farmácia, Técnico em Enfermagem, Complementação Técnica em Enfermagem e cursos livres de Cuidador de Idoso e Atendente de Farmácia. Durante a apresentação do espaço, também foram esclarecidas as formas que o Senac possibilitará a capacitação de profissionais da área, contribuindo de forma positiva para o ecossistema de saúde de Americana e região.

Senac Americana oferece 79 bolsas 100% gratuitas na área de saúde

O Senac Americana tem vagas abertas para bolsas de estudo gratuitas para quem deseja realizar profissionalização na área de saúde. São 79 bolsas distribuídas nos cursos de Atendente de Farmácia e Cuidador de Idoso para maio de 2023. As inscrições devem ser feitas 20 dias antes do início do curso escolhido, mediante ordem de chegada em uma fila de espera virtual. Para se aplicarem às bolsas, os interessados devem comprovar renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais.

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Programa Senac de Gratuidade

Inscrições: www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade