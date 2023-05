Feira Ameriart oferece opções para as mães neste sábado

A tradicional Feira de Artesanato Ameriart será realizada, neste sábado (13), no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, com opções de peças e presentes para comemorar o Dia das Mães. A entrada é franca, com acesso pelo estacionamento da Avenida Brasil, nº 1.293.

A exposição de produtos criados por artesãos da cidade reúne itens em patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais. Cerca de 130 artesãos cadastrados pela Secretaria de Cultura e Turismo, organizadora da feira, se revezam na exposição mensal de seus produtos na Ameriart.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, destacou as vantagens de presentear com itens de artesanato. “O Dia das Mães tem forte participação em nossa cultura e o artesanato traz essa representação, pois retrata a diversidade cultural e natural da região em que está inserido. O produto artesanal é fruto da criatividade do artista-artesão e da influência do seu meio”, declarou.