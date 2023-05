Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, por 14 votos a 5, as contas do ex-prefeito Denis Andia (MDB) referentes ao ano de 2015. A sessão extraordinária desta sexta-feira começou com mais de 1:30 de atraso.

Apesar do parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado e o acompanhamento – também desfavorável – da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, os parlamentares votaram pela aprovação das contas.

A surpresa na votação foram os votos dos vereadores Felipe Corá (Patriotas), Celso Ávila (PV) e Nilson Araújo (PSD), que hoje fazem parte do grupo de oposição ao atual governo Rafael Piovezan (MDB), sucessor e do mesmo grupo político de Andia. A votação do trio em favor de Denis fez com que o presidente Paulo Monaro (MDB) (também parte da oposição) citasse até uma menção bíblica sobre a traição de Judas, o que pode indicar, a partir de agora, o esfarelamento do grupo opositor.

Em uma última tentativa de reverter votos, Eliel Miranda (PSD), citou nominalmente no microfone os colegas de partido para que votassem pela rejeição das contas. A “intimidação” não funcionou, resultando em mais uma derrota do líder da oposição.

Vereadores como, Bachin Jr. (MDB) e Katia Ferrari (PV) rasgaram elogios a Denis. “Denis Andia mudou essa cidade. Antes era apenas a vizinha de Americana, agora Santa Bárbara é referência”, disse Kátia.

Às 23h02, votaram contrários ao parecer do TCE os seguintes parlamentares: Juca Bortolucci (PV); Bachin Jr. (MDB); Esther Moraes (PL); Kifú (PL); Kátia Ferrari (PSD); Joi Fornasari (PV); Careca do Esporte (Patriota); Carlão Motorista (Republicanos), Felipe Corá (Patriota); Nilson Araújo (PSD); Carlos Fontes (União Brasil); Arnaldo Alves (PSD); Tikinho TK (PSD); e Celso Ávila (PV).

Já os vereadores Paulo Monaro (MDB), presidente da Câmara; Jesus (Avante); Reinaldo Casimiro (Podemos); Eliel Miranda (PSD); e Isac Sorrillo (Republicanos) se posicionaram favoráveis à rejeição das contas.