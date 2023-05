A gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) segue investindo na Educação Pública de Nova Odessa, seja na reforma das unidades escolares, seja na adoção de novas tecnologias, como as lousas digitais e as aulas de robótica. Dentro desse “pacote” de inovação tecnológica, a Prefeitura adquiriu neste ano 245 computadores novos para as secretarias das 25 unidades (12 EMEFs e 13 CMEIs) da Rede Municipal.

O plano, de acordo com o secretário de Educação José Jorge Teixeira, é atualizar o parque tecnológico das secretarias e, assim “migrar” os equipamentos em uso até então para os laboratórios das próprias unidades. Os 210 novos computadores (desktop) e 35 novos laptops estão em fase final de entrega, pois primeiro os equipamentos passam pelo Setor de TI (Tecnologia da Informação) da Prefeitura para serem configurados e ganharem senhas e número de patrimônio.

Assim, a Educação Municipal passa a contar com 665 equipamentos no total. “Os antigos vão ser modernizados e serão utilizados na montagem de novos laboratórios de informática nas próprias escolas. Ou seja, a grande maioria que está sendo substituída pelos novos equipamentos vai ser aproveitada”, destacou o secretário.

“Nova Odessa avança com esses investimentos em Educação. Além da aquisição desses computadores, que vão melhorar bastante o trabalho dos nossos professores, diretores, coordenadores, já que proporcionarão o que há de mais moderno na execução diária dos trabalhos. E também beneficiaremos a comunidade estudantil com mais laboratórios”, explicou José Jorge.

PORTÁTEIS

E vêm novidades por aí. De acordo com o secretário, o próximo passo será a oferta de tablets para os alunos e professores. “Após as escolas receberem os novos computadores, daremos início ao processo de aquisição de tablets para alunos e professores, como complemento desse processo de informatização das unidades municipais de Ensino”, garantiu Zé Jorge.

Para tanto, os investimentos em Educação têm sido constantes. A Prefeitura já adquiriu novas 105 lousas digitais para as salas de aula da Rede. Também adotou o aplicativo de aulas e lições online “Creator4All” (Novo Educação), além de instalar internet wi-fi nas escolas e creches e regularizar o Programa REDDE (Repasse Dinheiro Direto na Escolas), para as APMs. Sem falar o projeto de aulas de Robótica Educacional para alunos do 1º e 2º anos, adota a partir deste ano.

Contam ainda a reforma de unidades da Rede Municipal (05 já concluídas) e as demais no cronograma de manutenção, que vai abranger todas as escolas visando melhorar a estrutura física, mais uma escola – a EMEFEI Pref. Simão Welsh (Jardim Santa Rita 2) – passou a ofertar o período integral neste ano. A Administração Municipal também entregou dois kits de livros da “Biblioteca em Casa”, contendo 8 livros cada, e o kit do Projeto “Palavra Cantada” de musicalização. Em breve, fará a entrega de uniformes escolares com 11 peças, pela primeira vez na história da cidade.

Entre outras benfeitorias no setor educacional do município, destaque para o projeto que tornou 200 EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) profissionais da Docência; a “Meritocracia” de 7% para 11,5% (4,5% aumento real Magistério com Pós-Graduação), e a contratação de novos profissionais, incluindo assistentes para alunos especiais. O JEPP (Programa Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do Sebrae SP nas escolas integrais, ensinando desde cedo as crianças sobre o empreendedorismo.

Tudo isso reflete em posições positivas no ranqueamento geral: Nova Odessa obteve o melhor Ensino Fundamental 1 da RMC no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2021 (nota 6,8); ficou entre 3 melhores cidades do Brasil no Prêmio Band Cidades Excelentes 2022, categoria “Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública”, 30 a 70 mil habitantes; e entre as 55 cidades mais seguras e entre os 75 municípios mais empreendedores do Brasil no Ranking “Cidades Inteligentes Conectadas” 2022 (Connected Smart Cities).

E para este ano, a Administração Municipal prevê instalar câmeras de videomonitoramento nas 25 unidades escolares. A Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.