Em encontro municipal realizado na noite desta quinta-feira (30), o PT de Sumaré

escolheu, por unanimidade, o vereador Willian Souza como pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. A definição se deu conforme resolução aprovada pela Comissão Executiva Nacional em setembro de 2023, que estabelece os critérios para a indicação de candidaturas do PT que vão compor a Federação Brasil da Esperança nas eleições do próximo ano.

Na presença de centenas de militantes, os membros do Diretório aprovaram também a chapa com os nomes dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras do partido, e agora submete a decisão municipal às instâncias superiores para homologação.

“Foi uma noite histórica para o partido e para a minha trajetória pessoal. É uma honra muito grande ser indicado pelo PT para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições do ano que vem. O partido me confiou essa responsabilidade e agora tenho de trabalhar ainda mais para estar à altura do legado que o PT defende na cidade. Vamos juntos por Sumaré”, disse o vereador.

O presidente do Diretório Municipal, Roberto Vensel, explicou que o partido já tinha consenso em relação ao nome de Willian desde pelo menos 2021, e que a decisão desta quinta-feira serviu apenas para cumprir formalidades.

“A decisão do PT já estava amadurecida há bastante tempo. Willian está consolidado como nossa maior liderança e hoje é o nome mais preparado para garantir o desenvolvimento e os avanços que Sumaré merece. Ele trabalha demais, é articulado e nós estamos confiantes no crescimento de sua pré-candidatura. Vamos seguir dialogando com outras forças políticas da cidade, e contamos com o apoio do presidente Lula que já veio a Sumaré e disse que Willian vai ser prefeito”, disse.

Vereador mais votado da cidade em 2020, com 4.477 votos, Willian Souza tem 36 anos e está em seu segundo mandato parlamentar. Foi presidente da Câmara de Sumaré por quatro anos, entre 2019 e 2022, e atualmente é líder de governo do prefeito Luiz Dalben.

Em sua trajetória, destacou-se na defesa do direito à moradia e no combate à desigualdade social. Atua ainda na luta pelos direitos das mulheres, das minorias sociais e na garantia e ampliação de direitos para os trabalhadores.

