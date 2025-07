O Rio Branco de Americana ainda não experimentou o sabor da vitória na Copa paulista. No grupo C, o RB tem apenas 2 pontos em 4 jogos disputados.

Este sábado o Tigre recebeu o Paulista de Jundiaí não conseguiu sair do zero a zero.

O alvinegro de Americana segue na lanterna do grupo e cada vez mais distante de avançar para as fases seguintes do torneio.

A Copa paulista dar aos vencedores uma vaga na série D do Brasileirão ou na Copa do Brasil do ano que vem.

Rio Branco volta a jogar agora contra o Guarani B na segunda dia 14.

