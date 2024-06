Ozempic, medicamento da Novo Nordisk originalmente desenvolvido para tratar o diabetes tipo 2, tornou-se uma verdadeira febre entre as pessoas que buscam emagrecer.

De acordo com um estudo da plataforma DrFirst, as prescrições do remédio aumentaram 150% entre dezembro de 2022 e junho de 2023, evidenciando a crescente demanda como ferramenta de emagrecimento. E, segundo uma nova pesquisa divulgada pela Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, o interesse dos brasileiros pela medicação continua em alta em 2024.

Apenas em abril deste ano, o termo “Ozempic” foi pesquisado 1.5 milhão de vezes, um crescimento de 307.6% em comparação ao mesmo período de 2023. Além disso, “Ozempic preço” contou com 246 mil buscas, registrando um aumento de 1259.1%.

Mas o medicamento não é o único do segmento que está chamando a atenção da população nacional. O “Mounjaro”, do laboratório Eli Lilly and Company, teve um crescimento exponencial de 351328.6% nas pesquisas, saltando de 70 buscas em abril de 2023 para 246 mil no mesmo mês de 2024. Outro nome que chamou a atenção foi Wegovy, também da Nova Nordisk, que saiu de 1.3 mil buscas para 74 mil (+5592.3%).

“É importante destacar que o aumento nas pesquisas online sobre esses medicamentos não significa necessariamente que mais prescrições estão sendo feitas por médicos. Com a popularidade dessa nova fórmula, muitas pessoas acabam buscando por conta própria. Por isso, é importante sempre buscar por informações verdadeiras e conteúdos de qualidade para tomar melhores decisões com melhores informações”, explica Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush no Brasil.

No estudo, a empresa também monitorou como está o interesse dos brasileiros por medicamentos específicos para emagrecer ou para outras funcionalidades, além de fórmulas consideradas naturais. “Sibutramina”, indicada para o tratamento da obesidade em adultos com IMC maior que 30 Kg/m², teve 301 mil buscas em abril deste ano (+82.4%), “bupropiona”, fármaco utilizado principalmente para o tratamento da depressão e do tabagismo, contou com 246 mil buscas (+49.1%), enquanto “spirulina”, suplemento dietético obtido a partir de cianobactérias, teve 110 mil pesquisas (21.5%).

Outros termos relacionados a perda de peso que também registraram aumento foram: “dieta para emagrecer”, que teve 90.5 mil buscas em abril de 2024 (+22.3%) e “chá para emagrecer”, com 74 mil pesquisas (+22.3%). Apesar de não ter tido um aumento nas buscas, “alimentação saudável” contou com 110 mil pesquisas no último mês.

Casagrande finaliza: “A partir desses números, conseguimos analisar que o interesse por Ozempic, por exemplo, foi 1263.64% maior do que a busca por uma alimentação saudável. Essa tendência indica que muitas pessoas preferem soluções rápidas em vez de investir em hábitos alimentares saudáveis que proporcionam benefícios duradouros. É fundamental promover informações sobre a importância de uma abordagem equilibrada e sustentável para a saúde e o bem-estar.”

Sobre o levantamento:

O estudo produzido pela Semrush foi feito a partir da Keyword Magic Tool, recurso que disponibiliza dados sobre quantas pessoas pesquisam uma determinada palavra-chave. Para realizar a análise, a empresa monitorou as pesquisas feitas na internet pela população nacional no último ano.

Sobre a Semrush

A Semrush é uma plataforma SaaS líder de gerenciamento de visibilidade online que permite que empresas em todo o mundo executem campanhas de otimização de mecanismo de pesquisa, pagamento por clique, conteúdo, mídia social e pesquisa competitiva, obtendo resultados mensuráveis de marketing digital. A empresa oferece insights e soluções para empresas criarem, gerenciarem e medirem campanhas em vários canais de marketing. Com cerca de 108.000 clientes pagantes, a Semrush está sediada em Boston e tem escritórios na Filadélfia, Trevose, Austin, Dallas, Amsterdã, Barcelona, Belgrado, Berlim, Limassol, Praga, Varsóvia e Yerevan.

