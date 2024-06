Festival Gastronômico de Santa Bárbara terá 12 opções para comer e beber

Doze empreendimentos foram habilitados no Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Inverno 2024. A análise técnica foi realizada por membros do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e da Secretaria de Cultura e Turismo. O Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Estabelecimentos Gastronômicos, visando a composição da Praça de Alimentação do evento, recebeu 16 inscritos, sendo 12 habilitados e quatro inabilitados.

De Santa Bárbara, foram aprovados por ordem de inscrição: Simple Fogão a Lenha, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Trailer do Mineiro, Estação Restaurante, Jujuba Mercado de Guloseimas, Silvana Bueno Massas Artesanais, Taboca Bar e Restaurante, Mediterrâneo Empório e Ki Pastel. E da Região Turística Bem Viver, também por ordem de inscrição, os estabelecimentos de Americana: Padaria e Confeitaria Vitoria Americana, Domgab House e Ligúria. Por não atenderem as exigências do edital, foram inabilitados: Bendito Suco, Buenos Food Truck, Rancho da Linguiça e Delícias da Baiana.

Nesta edição, os pratos, produtos ou porções propostos da Categoria Temática deverão obrigatoriamente ser inspirados nos “150 anos da Imigração Italiana no Brasil”. O tema proposto deve ser explorado por meio do uso de especiarias e ingredientes no preparo do menu proposto, bem como pratos, produtos ou porções que expressem a cultura da gastronomia italiana. Não será considerado o uso de ingredientes para decoração ou finalização do produto.

O tema traz o marco oficial da imigração italiana no país, associado ao ano de 1874, data que chegou ao Brasil o navio a vapor “La Sofia”, trazendo o primeiro grupo organizado de imigrantes italianos para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo. De acordo com o edital, o fato marcou o início de uma imigração em larga escala que contribuiu significativamente para a formação da sociedade brasileira.

Além das opções na Categoria Temática, foi obrigatória a inscrição e comercialização das opções livre e temática. Sendo assim, cada empreendimento participará com até dois pratos, produtos ou porções na Categoria Livre, dois pratos, produtos ou porções na Categoria Vegetariana, sendo este para Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos; e dois pratos, produtos ou porções na Categoria Temática.

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Inverno 2024 acontecerá nos dias 21 (domingo), das 16 às 21 horas, 22 (segunda) e 23 (terça-feira) de julho, das 18 às 22 horas, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita. Além da variedade gastronômica, o evento trará atrações culturais e a Feira do Artesanato.

Serviço:

• Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Inverno 2024

Dia 21 de julho (domingo), das 16 às 22 horas

Dias 22 (segunda) e 23 de julho (terça-feira), das 18 às 22 horas

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

Entrada gratuita