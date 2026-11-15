Por meio do trabalho voluntário intermediado pelo projeto independente MoVer – Movimento Verde, a Escola CAIC Jardim da Paz – Prof. Sylvino Chinelatto recebeu, neste sábado (14/11), o plantio de 35 mudas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. O objetivo foi implantar uma microfloresta urbana na unidade escolar municipal.
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“Para nós, é muito gratificante ver as pessoas envolvidas com a ação voluntária de arborizar a escola. São eles que fazem acontecer. E o mais incrível é poder plantar espécies nativas, sendo que a grande maioria dessas plantas são desconhecidas. Levá-las até a escola é uma forma de colocar os estudantes em contato com essas espécies, ampliando seu conhecimento sobre a biodiversidade”, destacaram os organizadores do MoVer, Juliano Schiavo e Simone Franzin.
O mutirão contou com a participação de Adriana Caselli Pereira dos Reis, Alice Cavalheiro Novais, Benicio Wanemacher Reis Moreno, Carla Regina de Paula Lima, Celso Figueiredo dos Reis, Claudio Pedro da Silva Junior, Devalcir Fabiano, Diogo Marquette Arcanjo, Juliano Schiavo Sussi, Kaleo Reis Baptista, Leandro Piazzon, Leonardo Silveira, Leticia Barbosa Vasconcelos, Luis Carlos Maldonado da Silva, Luiz Carlos Borghi, Marcio Pasquini, Maria de Fatima Motta, Maria Lucia Pasquini, Maximiliano Vieira Piazzon, Maximino da Silva Novais, Melissa Maria Casarin, Milene Pereira dos Reis, Silvana Marli Batista, Simone Franzin Barbosa, Sonia Wanemacher Oliveira Reis, Vania Stocco, Vera Lucia Rodrigues da Silva, Vera Lucia Suman dos Santos, Vilma Fachine, Vilma Schiavo Sussi, Wilson Roberto Barbosa e Yan de Paula Lima.
Na escola, foram plantadas as espécies araçá-amarelo, araçá-do-campo, cabeludinha, babosa-branca, cereja-do-rio-grande, chal-chal, embaúba, fruto-de-sabiá, grumixama, guabiju, guabiroba-verde-rugosa, ingá-branco, jaracatiá, jerivá, pêssego-do-mato, pitanga-preta e sete-capotes, utilizando o sistema de microfloresta urbana, uma técnica de plantio adensado na qual as árvores são plantadas muito próximas umas das outras, de forma que o desenvolvimento de cada uma estimule o das demais.
O diretor do CAIC Jardim da Paz, Luis Carlos Maldonado da Silva, agradeceu a ação de todos os voluntários. “Essas iniciativas aproximam a comunidade escolar da preservação do ambiente”, destacou. De acordo com a professora de ciências do CAIC, Melissa Maria Casarin, a execução do projeto MoVer na escola “proporciona vivenciar, na prática, questões relacionadas ao meio ambiente. Por meio dele, temos a oportunidade de conhecer diversas espécies de árvores, cuidados necessários e técnicas de plantio”.
A ação foi financiada por meio da venda de livros “O Menino que Semeava Histórias”, camisetas e sacochilas do projeto MoVer. Também recebeu apoio de Divina Maria Bertalia, que custeou a manutenção da perfuradora de solo à gasolina; de Gustavo Barbosa Ivo, Vera Lúcia Rodrigues Silva, Amilcar Luiz de Oliveira e Marlene Aparecida Minatel de Oliveira, que auxiliaram no financiamento das mudas e da plaquinha com o nome dos voluntários, a ser fixada no local. Os tubos de PVC foram doados por Francisco Barbosa e Cleusa Pereira Barbosa.
O projeto também recebeu apoio da Coden de Nova Odessa, que doou composto orgânico, da Macias Têxtil, que disponibilizou papelão por intermédio de Maria Luiza Pita Possobon, e de Alice Cavalheiro Novais, que produziu coroas de tecido para serem colocadas ao redor das mudas.
O projeto MoVer – Movimento Verde é uma iniciativa apartidária e independente, criada com o propósito de promover a sensibilização ambiental, incentivar a arborização urbana e valorizar o plantio de espécies nativas. Desde 2025, foram plantadas mais de 380 mudas nativas em diversos espaços públicos. Os interessados em participar podem obter mais informações pelo Instagram @mover.movimentoverde, pelos WhatsApps (19) 99214-7935 (Juliano) e (19) 99203-3964 (Simone), ou pelo blog https://movermovimentoverde.blogspot.com.
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES MoVer
– O projeto MoVer executa suas ações de forma independente. Em 2026, o projeto foi financiado pela venda de produtos adquiridos por: Adams Morais Alves; Aldrin Edwin Da Silva Lima; Alice Cavalheiro Novais; Alice Prates Pinheiro; Aline Fávaro Dias; Aline Franzin Barbosa de Campos; Aline Michela Birk Salvador; Allan Pinheiro Da Silva; Amilcar Luiz de Oliveira; Ana Clara de Godoy; Ana Lúcia Pereira; Ana Paula Souza Ribeiro Gavioli; Andreia Aiex Corrêa; Andreza A L Cabral; Anna Thereza Cárcamo; Aparecida Margarida Laini Souza; Ariana silva; Aurea Stradiotto Mendes; Beth Tokoro; Bruna Conceição Mori; Bruno Heber Ferraz da Silva; Bruno Moro; Camila Guidolin; Camila Guidolin Riether; Camila Pádua Pereira; Carlos Henrique Amaral de Souza;
Caroline Yuna Assao Roseiro; Cássia Santos; Célia Cavalcante; Celina Stela Marques; Claudia Teresa Lopes; Daniela Cesario Cruz; Daniela Fernanda Toledo Villagra; Daniele Nunes Risso; Darlenne Oliveira; Diego Piai; Divina Maria Bertalia; Ednalva de Fátima Bento Bassete; Edson Donizete Rotelli; Eduardo Coienca; Eduardo Salvador (New Corpus Supplements); Eliane Garcia Peres de Carvalho; Elizabeth Jane de Melo;
Estevão Aleksandravicius dos Santos; Evelin Fagundes Santos; Família Amendola Prado; Fátima da Conceição Moura; Fernanda Renata Da Costa; Fernando Amaral Caldeira; FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana); Flávio Alessi; Gabriel Barbosa Oliveira; Gabriel Franzin; Gabriel Sanches; Gabriela dos Santos Pim; Gaudencio A. Paiva; Genivaldo Pimenta Dos Santos; Gessoni Fatima Schiavo; Gilmar Caetano da Silva; Gisela Zepp Cordeiro da Graça; Gisele Oliveira; Gustavo Barbosa Ivo; Hedleyne Mayumi Shimamoto; Ilza Abilene Ferreira;
Isabela Roque Vallarini; Isabelli Cruaita; Jacqueline Nascimento; Jean Carlos Mizzoni; Jesley Destri; João Tomaz; José Marcos Santos; Juciléia Araújo; Julia Egydio De Souza; Juliano Schiavo Sussi; Katia Birke; Katia Roselene Mariano Malosso; Katya Forti; Laisy Fernanda Ferreira; Larissa Costa Ascari; LG Serralheria; Lucca Carneiro Ferreira; Luiz Carlos Borghi; Luiz Henrique da Silva; Luíza Cláudia Silva Marinho; Luzia Aparecida Schiavo; Mainy Milan; Maira Chiaranda Bartholomeu; Maira Fonseca Sferra; Maiza Aparecida Passoni; Marcia do Valle; Marcia Moretto; Márcia Tomiyama; Maria Angela Paie Rodella Innocente; Maria Aparecida Neves; Maria Cecilia M Pedroso;
Maria de Fatima Motta; Maria de Nadai Chimetto; Maria Eduarda Hansen Capel; Maria Lúcia Pasquini; Maria Luiza P. Possobon; Maria Marta Sanflorian Salvador; Mariane Mirandola; Marina Nishihara de Araújo; Marina Teato; Marisa Cristina Nunes; Marisa Prates Pinheiro; Marlene Aparecida Minatel de Oliveira; Maximiliano Vieira Piazzon; Maximino da Silva Novais; Meire Cristina Braga Mazzola; Michael Pereira de Oliveira; Michelle Mori; Miguel Dias Guadanholo; Milton Sankofa; Miriam Amaral Naves; Miriam Aparecida Ferreira Martins; Mirian Arbix Nascimbem; Mônica Guidolin Elias; Murilo Alves Brogin; Nair Sizuka Nobuyasu Guimaraes; Nelson Pereira;
Neuza Rodrigues da Silva; Neuzete T M Conti; Osvaldo de Jesus Sussi; Pamela Deltreggia; Pedro Antonio Dias Pereira; Rafael Legramandi do Prado; Raissa Blumer Albanezi; Raquel Giovana Gavioli; Rayane Deolinda de Souza; Renan De Angelo; Renato Furtado De Oliveira; Roberto Macias; Rogério Panhoca; Ronaldo Sousa; Sandra Tokoro Riether; Sara Pinto; Sara Zucareli Westarb; Saulo Riether; Simone de Oliveira Souza; Simone Franzin Barbosa; Simone Vasconcelos Silva; Sonia Barbolo; Sônia Barros; Sônia Moreno; Tais Leonardi; Tânia Alexandre Martinelli;
Tárik Teixeira; Tathiane Giudice Tozzi; Tatiane Melina Guerreiro; Tatiani Lourenço; Teresa Sampaio; Teresa Santos Sampaio; Thais Sasse; Thiago Garcia; Tífani Cristina de Jesus Moreira; Vagner Eduardo Gavioli; Valdira Nerita Duarte; Vera Lucia Rodrigues da Silva; Vera Lucia Santos; Vilma Ana Schiavo Sussi; Vilma Fachine da Silva 1; Vitor Hugo Melo Araújo; Vitoria Vieira Trevelino; Viviane de Souza; Wagner Nardari; Walcirlei Cesar Siqueira; Wilson Roberto Barbosa.
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