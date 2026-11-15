da Reuters- farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira que mudará seu nome para uso cotidiano, passando a se chamar “Novo”, e adotará uma nova abordagem em sua cultura corporativa, buscando recuperar terreno na acirrada corrida por medicamentos contra a obesidade.

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A Novo, que deverá divulgar detalhes sobre sua estratégia de negócios durante um Dia do Mercado de Capitais em 21 de setembro, manterá ‘Novo Nordisk A/S’ como sua razão social. Na segunda-feira, a empresa apresentou uma nova estratégia cultural chamada “The Novo Way”, centrada em quatro princípios: obsessão pelo cliente, competitividade, clareza, cuidado e integridade.

Novo Nordisk

A medida surge em um momento em que a empresa enfrenta forte concorrência da rival Eli Lilly, fabricante de medicamentos para perda de peso, pressão de investidores para lançar novos produtos de sucesso e contratempos em seu portfólio de medicamentos em desenvolvimento.

As ações da empresa em Copenhague caíram quase 15% este ano, mesmo com seu GLP-1 oral superando o da Eli Lilly em centenas de milhares de prescrições nos EUA por semana, de acordo com dados da IQVIA fornecidos por um analista.

Os ganhos comerciais foram ofuscados por problemas no desenvolvimento de novos produtos, culminando na decisão da semana passada de cancelar dois ensaios clínicos em fase final para o medicamento experimental para o coração, o ziltivekimab.

Reportagem de Patrick Wingrove em Londres; Edição de Jan Harvey

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