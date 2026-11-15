Oficina de música Brasilidades será realizada na noite de segunda-feira no CCL

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A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove, na segunda-feira (16), às 19h30, a Oficina Brasilidades, uma vivência musical que explora os ritmos, as influências culturais e a riqueza da música brasileira. O evento será realizado no Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A entrada é gratuita, e os ingressos estão disponíveis em www.sympla.com.br/evento/aula-aberta-ritmos-brasileiros-oficina-brasilidades-escola-municipal-de-musica-de-americana/3623561.

O professor Wagner Silva, baterista e percussionista da Banda “Monsenhor Nazareno Maggi”, e o Combo Instrumental da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, sob a direção do professor Mateus Pavan, conduzem a oficina, que abordará temas como a estrutura dos gêneros rítmicos, estilos, sotaques e/ou linguagem e formas; vivência em percussão e instrumentos melódicos e harmônicos; e aplicações e experimentações em músicas de repertório, usufruindo recursos da rítmica e suas variações.

“A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos atende cerca de 260 alunos por semestre, formando profissionais de qualidade que levam o nome de Americana em suas apresentações musicais. Esta oficina é uma oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos professores na Escola e prestigiar os talentos de nossa cidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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