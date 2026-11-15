O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, celebra 7 anos marcados pela expansão de seu mix de operações, chegada de grandes marcas à cidade e consolidação como importante polo de compras, serviços, lazer e convivência para a população.

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Primeiro e único shopping center de Sumaré, o empreendimento vem contribuindo para a modernização do varejo local, atraindo marcas reconhecidas nacionalmente e ampliando as opções de compras, serviços e lazer para moradores da cidade e de toda a região.

E para celebrar a data, o empreendimento realiza neste domingo (15/11) a Let’s Run Family, evento que reúne corrida, caminhada e provas infantis, com diferentes modalidades e distâncias para participantes de todas as idades.

A comemoração em um evento para diversos públicos, por meio do esporte, também celebra a chegada de novas operações e a expansão de marcas já presentes no empreendimento, ao longo de 2026. Uma das novidades é a implantação do Ibis Sumaré. Com investimento previsto de R$ 39 milhões, o hotel contará com 114 apartamentos, restaurante e academia. A previsão é que as obras comecem em 2027.

O mix de lojas ganhou reforço com a chegada de importantes operações, como a Vivara, maior rede de joalherias do Brasil, a Sol e Neve, uma das maiores redes de sorveterias do país, além da Express Grill e da Adrenalina Jump, ampliando as opções de compras, gastronomia e entretenimento disponíveis aos consumidores. A mais recente novidade é a chegada da Track&Field, maior marca brasileira de artigos esportivos no segmento de vestuário. O anúncio da nova operação foi feito nesta sexta-feira (13/11), com previsão de inauguração em dezembro.

O ano de 2026 também foi marcado pela ampliação e modernização de operações existentes. A Lumiale Presentes e a Sun Perfumes expandiram suas lojas para oferecer mais conforto e comodidade aos clientes. A Use Primicia passou por uma renovação de layout, enquanto a Zanini Kids mudou para um novo espaço, em frente ao cinema, proporcionando uma experiência ainda melhor ao público.

“As novas operações e as ampliações realizadas acompanham a estratégia de atualização contínua do empreendimento, com foco na qualificação do mix comercial e na oferta de ambientes cada vez mais atrativos”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Outro investimento importante foi a revitalização do Espaço da Família, que recebeu melhorias para proporcionar mais conforto, acolhimento e praticidade aos pais e responsáveis. Entre as principais novidades está a Sala do Acolhimento, ambiente multissensorial adaptado para oferecer um espaço de descompressão às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante o passeio pelo Shopping. O local foi planejado para reduzir estímulos excessivos e proporcionar segurança e apoio em momentos de necessidade de regulação sensorial. O espaço também ganhou um novo hall de entrada, com área de espera equipada com poltrona e ambientação lúdica. A estrutura inclui fraldário com trocadores e sala de amamentação equipada com poltrona, cadeirões e micro-ondas.

Ao longo desses 7 anos, o ParkCity consolidou-se como um importante polo de atratividade regional, recebendo aproximadamente 5 milhões de visitantes por ano. Seu mix reúne operações de destaque no varejo nacional, como Cobasi, Griletto, Jin Jin, Kalunga, Kings, Life by Vivara, Vivara, L’Occitane au Brésil, Mania de Churrasco, Morana, Ophicina, QÓculos, Renner, Riachuelo e Spoleto, entre outras.

Além das compras, o empreendimento oferece serviços essências para o cotidiano da população, como unidade do Poupatempo, academia, caixa eletrônico 24 horas, lavanderia, chaveiro e carregador gratuito para veículos elétricos. Essa combinação de conveniência, serviços e entretenimento reforça o papel do Shopping como um espaço integrado à dinâmica da cidade.

“Ao completar 7 anos, o Shopping ParkCity Sumaré reafirma sua afinidade com a comunidade e sua contribuição para o desenvolvimento de Sumaré. Mais do que um centro de compras, o empreendimento se posiciona como um espaço de encontro, convivência e experiências, onde famílias e amigos podem aproveitar momentos especiais. A continuidade dos investimentos em operações, infraestrutura, serviços e lazer demonstra o compromisso com a evolução do empreendimento e com a construção de uma relação cada vez mais próxima com a cidade”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços.

O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

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