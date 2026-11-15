O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, na próxima segunda-feira (16) , às 19h30, a exibição do filme chinês “A Estrada das Lichias” (2025) durante a Sessão Pontos MIS. A classificação indicativa é de 14 anos e a entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

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Ambientado na próspera Dinastia Tang, o filme acompanha Li Shande, um funcionário de baixo escalão que recebe uma missão imperial quase impossível: transportar lichias frescas por milhares de quilômetros até Chang’an, dentro de um prazo rígido, enfrentando jornadas perigosas e intrigas burocráticas. Li Shande, de meia-idade e em dificuldades, vê nesta missão perigosa sua última chance de sucesso.

MAC e MIS São Paulo

“Americana tem a satisfação de contar com a parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo para a realização do Programa Pontos MIS na cidade. O bom relacionamento institucional nos permite disponibilizar e exibir obras cinematográficas de referência, contribuindo para a formação de público”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Em novembro, as Sessões Pontos MIS em Americana integram a 11ª Mostra de Cinema Chinês, reunindo histórias sobre deslocamento, memória e transformação como experiências universais. Este mês, o público americanense poderá ver, ainda, “Peso de Sonhar” e “Qingtong e Kuihua”.

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