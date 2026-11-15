Experiências e tradições culturais invadem Americana

Brasileiros e migrantes compartilham experiências e tradições culturais em Americana

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Pessoas idosas e adolescentes imigrantes e brasileiros participaram, na manhã desta sexta-feira (13), da ação “Sabores, Saberes e Cultura – Criando Minha História”, realizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), no bairro São Manoel.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, por meio dos programas MigraRe, voltado à atenção e à promoção dos direitos de migrantes, imigrantes e refugiados, e Americana 60+.

A atividade teve como objetivo promover a troca de experiências entre gerações e culturas, valorizando a diversidade cultural, o respeito mútuo, a inclusão social e o combate aos preconceitos. Durante o encontro, foram trabalhados os temas “Minha História” e “Sabores e Tradições Culturais”.

“A ação promoveu a integração e a troca de vivências entre as gerações, proporcionando o enriquecimento cultural e o resgate da história e dos costumes das famílias. Foi uma oportunidade para os participantes conhecerem mais sobre as tradições e aprendizados, contribuindo para uma reflexão sobre a valorização das origens, da preservação das memórias e, principalmente, o respeito às etnias”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A atividade foi conduzida pela técnica de referência da Política de Proteção e Atenção a Migrantes, Imigrantes, Refugiados e Apátridas da SASDH, Marilza J. M. Silva, e pela técnica da Política para Pessoa Idosa, Mayne Patricio Malagutti, com a colaboração da equipe do Serviço de Convivência do SOMA.

“A ação foi muito importante para promover uma verticalização da política intersetorial, integrando migrantes e nacionais. Americana nasceu com a participação dos imigrantes e tudo isso forma a força de uma cidade”, disse Marilza.

O encontro também proporcionou um espaço de diálogo e reflexão coletiva, incentivando a escuta, o respeito às diferenças, o reconhecimento das identidades culturais e a valorização da convivência intercultural.

“O encontro dos integrantes dos programas MigraRe e Americana 60+, do projeto EnvelheSer, com a participação do SCFV do SOMA, abriu espaço para reunir as pessoas de diferentes idades, proporcionando o compartilhamento de vivências valorizando o protagonismo das mulheres imigrantes, descendentes de imigrantes e nacionais. Tivemos participantes bolivianas e venezuelanas que apresentaram aspectos e costumes de seus países de origem, contribuindo para enriquecer ainda mais a cultura entre os países”, disse Mayne.

A programação contou ainda com a participação da venezuelana Ana Mercedes Rondo, de 56 anos, que ensinou o preparo de empanadas, receita típica de seu país. A atividade valorizou os saberes e as tradições transmitidos entre gerações e compartilhados com a comunidade.

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