A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura a nova sede do Novo CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas (AD) “Nova Vida” na próxima segunda-feira (16), às 15h30. O serviço passará a funcionar em um prédio mais amplo e moderno, localizado na Rua Achiles Zanaga, nº 39, na Vila Medon, proporcionando maior conforto e qualidade aos usuários e profissionais da unidade.

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O novo local conta com recepção, sala de espera, dois consultórios, duas salas de atendimento, sanitários (masculinos, femininos e PCD), sala para atividades em grupo, sala de equipe, coordenação, enfermagem, refeitório e depósito de materiais de limpeza. Os móveis e aparelhos de ar-condicionado foram adquiridos pela Secretaria de Saúde.

“A nova sede representa um avanço importante para o CAPS AD, pois oferece uma estrutura mais ampla, organizada e adequada às necessidades do serviço. Os espaços foram planejados para proporcionar mais conforto e privacidade aos usuários, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais. Isso contribui para qualificar os atendimentos e fortalecer o trabalho da equipe multidisciplinar, que acompanha cada pessoa de acordo com suas necessidades”, destaca a diretora da Unidade de Atenção Especializada, Silvana Alves Teixeira.

Novo CAPS AD

O CAPS AD “Nova Vida” atende pessoas que apresentam necessidades relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. O serviço funciona em regime de portas abertas, oferecendo acolhimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A população pode procurar diretamente a unidade para apresentar sua demanda, receber orientações e passar por avaliação da equipe.

“Oferecer ambientes adequados é fundamental para garantir um atendimento humanizado e de qualidade. Essa nova estrutura proporciona melhores condições para o acolhimento dos usuários e para o trabalho dos profissionais, valorizando um serviço tão importante da nossa rede de saúde. Nosso objetivo é continuar aprimorando os equipamentos públicos e garantindo que a população tenha acesso a um atendimento cada vez mais qualificado”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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