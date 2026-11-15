Marcos Caetano pede informações sobre piscina do CIVI

Marcos Caetano pede informações sobre manutenção e funcionamento da piscina do CIVI

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a manutenção e o funcionamento da piscina do CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso).

Segundo o parlamentar, frequentadores do local procuraram seu gabinete para relatar que a piscina utilizada para as aulas de hidroginástica está inativa. A situação tem prejudicado a continuidade das atividades, o trabalho dos professores e os idosos que dependem desses exercícios para a manutenção da saúde, da mobilidade e do bem-estar.

“A hidroginástica é uma atividade especialmente importante para a terceira idade, pois contribui para o fortalecimento muscular, melhora da mobilidade, do equilíbrio e do condicionamento físico, além de proporcionar benefícios à saúde e à qualidade de vida”, afirma Marcos.

No documento, o autor questiona os motivos pelos quais a piscina do CIVI está atualmente inativa; se existe algum problema técnico, estrutural ou relacionado à manutenção que impeça sua utilização; e se há previsão para a realização dos reparos necessários e a retomada das aulas de hidroginástica.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (17) e, posteriormente, encaminhado à Prefeitura para resposta.

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