Dupla rouba fios na rua D Pedro Americana e vai em cana esta madruga

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu dois homens, de 33 e 45 anos, na madrugada deste domingo (15), durante uma ocorrência de furto qualificado em um estabelecimento comercial localizado na Rua Dom Pedro II, na região central da cidade. Um dos envolvidos era procurado pela Justiça.

A ocorrência foi identificada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que alertou as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) sobre o furto em andamento, por volta das 3h20.

Durante o deslocamento, os guardas receberam novas informações de que um indivíduo estaria em frente ao estabelecimento, enquanto outro arremessava um saco por cima de um portão. Ao chegarem às proximidades, os agentes visualizaram dois homens, um de cada lado da rua, carregando sacos, e realizaram a abordagem.

Na averiguação, foram encontrados fios cortados, uma faca, uma ferramenta do tipo turquesa e um eppendorf contendo substância análoga a crack. Questionado, um dos homens confessou o furto e afirmou que já conhecia o estabelecimento devido a furtos anteriores. O segundo admitiu ter atuado como olheiro e auxiliado no transporte dos materiais.

Durante a pesquisa nominal, os guardas constataram que um dos abordados era procurado pela Justiça. A perícia foi acionada e a vítima compareceu ao local, reconhecendo a fiação como sendo de sua propriedade.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, cumpriu o mandado de prisão em aberto e determinou o recolhimento de ambos à unidade prisional de Sumaré. Os materiais utilizados na prática do crime foram apreendidos e a fiação recuperada foi restituída à vítima.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROMU, com apoio de equipes operacionais da Guarda Municipal.

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