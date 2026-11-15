A tradicional 1a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, chega nesta segunda-feira (dia 16) a Santa Bárbara d’Oeste. O desfile começa a partir das 18h, com saída do Supermercado Pague Menos (Av. Pref. José Maria de Araújo Júnior, 935).

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A edição de 2026 apresenta cinco cenários que, juntos, compõem uma narrativa visual em movimento. A proposta é que cada caminhão represente um capítulo de uma mesma história, combinando cenografia, iluminação e recursos audiovisuais para criar uma experiência imersiva durante o percurso.

A Fábrica da Magia apresenta um universo de fantasia e encantamento; a Vila do Casal Noel remete ao ambiente natalino; os Ursos Patinadores trazem personagens e movimento à experiência; a Mágica ao Vivo aposta em efeitos visuais e audiovisuais; e O Presente encerra a sequência com uma referência à troca de afeto e à conexão entre as pessoas.

Os cenários foram concebidos para que a narrativa se desenvolva à medida que os veículos avançam. A diversidade de ambientes e personagens se conecta em torno de uma mensagem comum: pessoas diferentes podem compartilhar a mesma celebração.

Cenografia com sustentabilidade na 1a Caravana

A Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil reforça em 2026 a sua agenda ESG, com foco no reaproveitamento de materiais na cenografia dos caminhões. Pela primeira vez, o projeto passou a mensurar oficialmente a reutilização de estruturas e componentes decorativos, registrando o reaproveitamento de 68 itens e 276 metros de materiais lineares entre as edições de 2025 e 2026.

Entre os materiais reutilizados estão estruturas metálicas, bolas decorativas, implementos rodoviários, pisos de virola e engradados decorativos, contribuindo para reduzir o consumo de matérias-primas e prolongar a vida útil dos componentes cenográficos.

Além disso, a operação ampliou seu inventário de carbono, incluindo a participação do público no cálculo das emissões compensadas.

“Para a Coca-Cola FEMSA Brasil, fazer parte do Natal é contribuir para criar momentos de encantamento que ficam na memória das pessoas. As luzes, a magia dos caminhões e a alegria de compartilhar essa experiência com quem amamos fazem da Caravana uma tradição especial, que atravessa gerações e se renova a cada ano, sem perder a essência de reunir pessoas em torno do espírito natalino. É essa emoção que queremos levar às ruas e compartilhar com as famílias das cidades por onde passamos”, afirma Luciano Alves de Sá, Gerente Sênior de Experience & Prestige Accounts na Coca-Cola FEMSA Brasil.

Operação gigantesca

A Caravana de Natal conta com duas operações simultâneas, percorrendo 94 cidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A expectativa é atingir aproximadamente 25 mil pessoas por dia ao longo da programação.

A estrutura mobiliza 10 caminhões cenográficos VW Meteor/Constellation, além de veículos de apoio, em uma operação que deverá percorrer cerca de 18 mil quilômetros e realizar 94 desfiles noturnos.

A equipe envolvida na atração reúne 100 pessoas dedicadas à montagem dos caminhões ao longo de 90 dias de trabalho, 50 pessoas na operação dos desfiles e 20 pessoas para a desmontagem das estruturas quando as apresentações terminarem em dezembro.

A Caravana também mantém iniciativas adotadas em anos anteriores, como a valorização da diversidade na representação do Papai Noel e da Mamãe Noel e o uso de iluminação LED nos caminhões, incluindo um veículo que opera integralmente com essa tecnologia de menor impacto ambiental.

“Participar mais uma vez da Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil é motivo de orgulho para a Volkswagen Caminhões e Ônibus. É uma parceria que coloca nossos caminhões em uma missão muito especial: percorrer diferentes regiões do País levando o espírito do Natal e ajudando a criar momentos marcantes para milhões de pessoas. É muito gratificante ver nossos veículos fazendo parte de uma iniciativa que já se tornou uma tradição para tantas famílias brasileiras”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Os roteiros contemplam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao longo do período, os caminhões passarão por capitais e municípios do interior, ampliando o alcance da iniciativa e levando a experiência natalina a diferentes comunidades.

As datas, os itinerários e pontos de passagem estão disponíveis no site oficial da atração: https://caravanas.coca-cola.com.br Os percursos poderão eventualmente ser alterados.

Serviço:

Evento: Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil

Cidade: Santa Bárbara d’Oeste

Horário: a partir das 18h

Local de saída: Supermercado Pague Menos

Endereço: Av. Pref. José Maria de Araújo Júnior, 935

Site do evento: https://caravanas.coca-cola.com.br

Sobre a Coca-Cola FEMSA Brasil

Operação da Coca-Cola FEMSA no Brasil, a companhia iniciou suas atividades em 2003 e é a fabricante do Sistema Coca-Cola com maior volume de vendas no País. Possui mais de 26 mil colaboradores e está presente em oito estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) com 12 fábricas e 53 centros de distribuição. Com um portfólio multicategoria de mais de 130 marcas, a companhia atende a mais de 500 mil clientes, alcançando cerca de 93 milhões de consumidores.

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