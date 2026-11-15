O Parque Ecológico- Zoo Americana iniciou nesta sexta-feira (13) a substituição das telas do recinto dos flamingos. A nova estrutura do parque Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” será do tipo eletrosoldada. O trabalho inclui também manutenção e limpeza geral do recinto.

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O novo material da cerca tem pontos de intersecção unidos por eletrofusão, em vez de por torção. Além disso, por ser confeccionado com arame de aço galvanizado, apresenta maior durabilidade, o que gera economia nas manutenções. O material recebe pintura eletrostática, método avançado de revestimento que fixa a tinta por meio de cargas elétricas. A trama é ainda resistente a impactos.

Nesta sexta-feira, foi concretada a área onde a tela irá permanecer, e parte do material já foi instalado. Até o momento, a tela eletrosoldada só está sendo utilizada no recinto dos flamingos.

A substituição de telas – de alambrado ou eletrosoldadas – no Parque Ecológico visa aumentar a segurança dos animais, da equipe técnica do Parque e de seus visitantes. A ação já ocorreu no setor extra, na quarentena e nos recintos das araras-azuis, araras-vermelhas, araras-canindé, araras-piranga e arara-híbrida. A implantação de alambrado novo segue sendo realizada nos recintos dos papagaios ameaçados de extinção.

Além disso, outros recintos terão novas cercas, como os de coscoroba, cisne-negro, tamanduá, harpia e urubu-rei.

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, destacou a importância do trabalho. “As novas telas são essenciais para aumentar o nível de segurança dos recintos. Animais, equipe do Parque e visitantes terão maior proteção com elas. O trabalho é extenso, mas necessário”, disse.

“Prevenir é melhor que remediar, e a substituição das telas tem um viés preventivo. Quanto à nova tela do recinto dos flamingos, ela possui um alto padrão. O novo material tem uma melhor apresentação e vai deixar o recinto mais moderno e mais bonito. Em breve, esperamos utilizar esse tipo de cercamento em outros recintos”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Flamingos e recursos

Os recursos utilizados na manutenção são provenientes do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” e do Jardim Botânico “Prefeito Carrol Meneghel”, instituído pela Lei nº 5.999, de 2016.

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