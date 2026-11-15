Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 812 vagas de emprego com carteira assinada

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O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 812 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (16). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Para consultar a lista completa on-line, basta acessar o site www.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador.

Confira a relação completa das vagas:

Vagas para analfabeto

Auxiliar de Limpeza

Vagas para alfabetizado

Ajudante de Armador, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral de Obras, Ajustador Mecânico, Armador, Assistente Comercial, Assistente de Mecânico, Atendente de Loja, Atendente/Balconista, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Loja, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais/Jardinagem, Balconista de Padaria, Carpinteiro, Conferente, Cozinheira, Cozinheira Industrial,

Empacotadora Pleno, Empregada Doméstica, Encarregado de Jardinagem, Esmerilhador/Rebarbador, Fresador, Jardineiro, Lavador de Veículos, Mecânico de Suspensão/Alinhador, Mecânico Diesel B, Meio Oficial de Cozinha, Meio Oficial Marceneiro, Motorista, Motorista Líder, Oficial de Manutenção, Oficial de Manutenção Civil, Oficial de Obras, Operador de Caixa, Operador de Máquina Colhedora, Operador de Máquinas, Operador de Produção, Operador de Roçadeira, Operador de Centro de Usinagem, Operador de Máquina Pá-Carregadeira, Operador de Roçadeira, Pedreiro, Pintor Industrial, Porteiro, Programador e Operador de Usinagem, Rebarbador/Esmerilhador, Rebobinador de Motores Elétricos, Representante Comercial, Retificador, Revisor de Tecidos, Servente de Obras, Trabalhador Rural, Vendedor.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro, Atendente, Atendente de Loja, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza de Salão, Auxiliar de Movimentação, Auxiliar de Transportes, Controlador de Acesso, Cozinheira Júnior, Enfestador, Motorista, Programador e Operador de Torno CNC, Recepcionista, Repositor, Revisor de Tecidos, Tecelão.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de Produção, Ajudante de Técnico de Instalações, Almoxarife, Assistente de Logística, Assistente de Loja, Assistente de Vendas, Assistente de Vendas/Inside Sales (PCD), Atendente, Atendente de Lanchonete, Atendente de Loja, Atendente – Jovem Aprendiz, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha – Apoio Delivery (Jovem Aprendiz), Auxiliar de Eletricista de Manutenção, Auxiliar de Embalagem, Auxiliar de Limpeza de Salão (Jovem Aprendiz), Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Pré-Impressão, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Recebimento/Expedição,

Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Industriais, Balconista de Farmácia, Caldeireiro, Conferente, Consultor de Vendas, Cozinheira, Eletricista, Etiquetador, Executivo de Vendas, Faturista, Fiscal de Prevenção de Perdas, Fresador, Gerente, Inspetor de Qualidade, Inventariante, Jovem Aprendiz – Comercial, Líder de Espalmadeira, Líder de Limpeza Técnico Industrial, Mecânico Automotivo, Mecânico Industrial, Monitora de Cães,

Operador de Caixa, Operador de Caixa – Cafeteria, Operador de Cartão, Operador de Produção, Operador de Espalmadeira, Operador de Máquina, Pintor, Promotor de Vendas, Representante de Vendas, Revisor de Material Acabado, Revisor de Papel, SDR Outbound, Serralheiro, Serralheiro Industrial, Subgerente de Loja, Técnico em Mecatrônica, Vendedor, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Externo.

Vagas que exigem cursos:

Mecânico de manutenção linha amarela: curso de MOPP, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Soldador: curso de solda, Técnico em Automação Industrial: curso na área, Técnico (a) de enfermagem: curso na área, Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Assistente Comercial, Assistente de Logística, Assistente de Marketing, Assistente Financeiro – Crédito e Cobrança, Assistente Jurídico, Assistente de Mídias Sociais, Coordenador Contábil, Coordenador de Recursos Humanos, Estagiário de Logística, Farmacêutico, Projetista Orçamentista, Supervisor de Produção, Técnica de Fotodepilação.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente de vendas/Inside Sales , Auxiliar administrativo.

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