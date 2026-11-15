ROMU captura procurado pela Justiça em Americana

ROMU captura procurado pela Justiça durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, em Americana
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A Guarda Municipal de Americana (GAMA), por meio da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), capturou um homem de 27 anos que era procurado pela Justiça na manhã deste domingo (15), no bairro Santa Cruz.
A ocorrência foi registrada por volta das 8h50, na Rua São Vito. Durante procedimentos de polícia judiciária na Central de Polícia Judiciária (CPJ), os integrantes da equipe ROMU visualizaram um indivíduo caminhando pela via, que já havia sido identificado anteriormente pelos guardas como possível procurado pela Justiça.
O homem foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto.
O indivíduo foi apresentado à autoridade policial, que determinou os procedimentos legais e o cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré.
O mandado está relacionado aos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 13, e 213 do Código Penal.
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