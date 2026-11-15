Prefeitura realiza inspeção de fumaça preta em 64 veículos da frota

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana realizou nesta semana a inspeção de fumaça preta em 64 veículos movidos a diesel da frota municipal. A checagem ocorreu em 41 veículos da Garagem Municipal, na quarta-feira (11), e em 23 do Departamento de Água e Esgoto (DAE), nesta sexta (13). O serviço foi executado pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A iniciativa integra o Programa de Inspeção Ambiental Veicular e é realizada periodicamente para avaliar o volume de fumaça preta emitido na atmosfera. A vistoria avalia a eficiência do catalisador de gases e a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos, com base na Escala de Ringelmann. Uma nova inspeção está prevista para segunda-feira (16), nos veículos a diesel utilizados pela Secretaria de Educação.

“A inspeção é importante para controlar a qualidade do ar em Americana e garantir que a população tenha uma melhor qualidade de vida”, destacou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

A Prefeitura também orienta os proprietários de veículos a diesel a realizarem inspeções periódicas e esclarece que a emissão de fumaça preta acima dos limites permitidos pela legislação ambiental pode levar a penalidades.

“A fumaça preta é tóxica, afetando o meio ambiente e a saúde da população. A Prefeitura, atenta a essa realidade, realiza inspeções regulares, uma vez que o bem-estar do americanense e a proteção do meio ambiente são prioridades para a atual gestão”, complementou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP