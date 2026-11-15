No Brasil, aproximadamente 475 milhões de animais silvestres são atropelados todos os anos, segundo estimativa do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE). O número equivale a cerca de 15 animais mortos a cada segundo nas rodovias brasileiras.

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O cenário ganha destaque neste 15 de novembro, Dia Nacional de Urubuzar, data criada para chamar a atenção para os impactos das estradas sobre a biodiversidade.

Passagem subterrânea de fauna permite a travessia segura de animais sob rodovias.

Para o Instituto Ampara Animal, o problema não deve ser tratado como uma consequência inevitável da expansão das estradas. A organização atua há anos na proteção e conservação da fauna e já participou de iniciativas específicas para reduzir colisões entre veículos e animais, como a campanha Bonito Não Atropela, criada em 2019 em parceria com outras organizações para combater os atropelamentos na região de Bonito, em Mato Grosso do Sul. A iniciativa reúne ações de prevenção, educação ambiental e articulação com o poder público.

“Os atropelamentos de fauna não são apenas um problema de trânsito. Eles representam perda de biodiversidade, fragmentação de habitats e interrupção dos deslocamentos naturais dos animais. Existem medidas capazes de reduzir esses impactos, e elas precisam fazer parte do planejamento das nossas rodovias e cidades”, alerta o Instituto Ampara Animal.

Em 2024 o instituto em conjunto com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, publicaram o Manual Cidade Amiga da Fauna, um instrumento pioneiro no Brasil para coexistência humano fauna nas cidade.

Quando a estrada interrompe o caminho da fauna

A construção e expansão de rodovias modifica as paisagens utilizadas pelos animais para buscar alimento, água, abrigo e parceiros. Em áreas onde os habitats estão fragmentados, atravessar uma estrada pode fazer parte do deslocamento cotidiano de diferentes espécies.

O impacto também não se limita aos animais que morrem imediatamente após uma colisão. Filhotes podem perder as mães, populações podem ficar isoladas e animais feridos podem precisar de atendimento, reabilitação ou permanecer sob cuidados humanos quando não conseguem retornar à natureza.

A própria atuação da Ampara com fauna silvestre inclui animais vítimas de diferentes formas de interferência humana. Em 2025, o Instituto acompanhou, por exemplo, a reabilitação e o retorno à natureza da tamanduá-bandeira, Miga, no Pantanal.

Pantanal registra milhares de mortes em apenas dois trechos

A dimensão do problema pode ser observada também em escala regional. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal estimou que 12.570 animais silvestres sejam mortos anualmente por atropelamentos em dois trechos de rodovias de Mato Grosso.

Segundo o levantamento, realizado entre 2017 e 2020, seriam aproximadamente 7.300 animais por ano na MT-040 e 5.270 na MT-060, conhecida como Transpantaneira. Somados, os dois trechos representam uma média de aproximadamente 35 animais atropelados por dia.

Os números mostram que o problema não está restrito a grandes animais ou a espécies ameaçadas. Pequenos mamíferos, répteis, aves e outros integrantes da fauna também estão sujeitos às colisões, muitas vezes sem que os casos sejam registrados. Ou seja, mesmo impactantes, os números são subamostrados.

Passagens de fauna podem ajudar a mudar esse cenário no Brasil

Uma das soluções defendidas pelo Instituto Ampara Animal é a implantação de estruturas que permitam a travessia segura dos animais. Passagens de fauna, cercamentos direcionadores, redução de velocidade, sinalização e monitoramento dos pontos críticos podem ser utilizados de acordo com as características de cada região e das espécies presentes.

Em novembro de 2026, o Instituto passou a integrar uma mobilização pela aprovação do Projeto de Lei 2550/2026, conhecido como PL das Passagens de Fauna. A proposta, atualmente no Senado Federal, busca estabelecer medidas para que a infraestrutura viária considere a circulação da fauna e reduza os riscos de atropelamentos.

O Instituto destaca que a discussão sobre passagens de fauna não é recente. Desde 2019, por meio da campanha Bonito Não Atropela, a organização participou de articulações que contribuíram para a implementação de medidas como redutores de velocidade, passagens superiores de fauna e planos de mitigação em Mato Grosso do Sul.

“Não podemos continuar tratando a morte de animais nas estradas como algo inevitável. A infraestrutura pode e deve ser planejada considerando também os caminhos da fauna. Proteger esses caminhos é uma medida de conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, uma forma de tornar as próprias rodovias mais seguras”, afirma.

O que motoristas podem fazer

Enquanto medidas estruturais dependem de planejamento e políticas públicas, os motoristas também podem contribuir para reduzir os riscos de colisões com animais.

Em áreas próximas a fragmentos de vegetação, unidades de conservação, demais áreas protegidas, rios e regiões com sinalização de travessia de fauna, a recomendação é reduzir a velocidade, redobrar a atenção e evitar ultrapassagens perigosas.

Ao avistar um animal na pista, o motorista deve reduzir a velocidade gradualmente e evitar movimentos bruscos. Também é importante não tentar retirar o animal da estrada por conta própria, principalmente quando se trata de espécies silvestres, já que a aproximação pode provocar acidentes ou colocar a pessoa e o animal em risco.

O Instituto Ampara Animal reforça que a prevenção e ação educativa precisa envolver motoristas, empresas concessionárias, órgãos públicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e toda a sociedade.

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