Obras de construção da nova ETA avançam com perfuração e concretagem de estacas

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As obras de construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA 3) do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana seguem avançando. Nesta quinta-feira (12), foram concluídos os serviços de perfuração e concretagem de aproximadamente 100 estacas de fundação, marcando mais uma importante etapa na implantação da nova unidade. Paralelamente, seguem os trabalhos de implantação da casa de operações.

Nesta semana, as equipes de topografia e carpintaria também realizaram a demarcação da área. A etapa de fundações continua em evolução, e os próximos passos são a execução dos blocos de fundação e das vigas, que garantirão a sustentação e a estabilidade das estruturas da estação, incluindo filtros e decantadores.

A estrutura ocupará uma área aproximada de 450 metros quadrados dentro das dependências do DAE, ao lado da Praça Dr. Fernando Costa, na Vila Cordenonsi, onde já funcionam as ETAs 1 e 2. A ETA 3 terá cerca de 65 toneladas de equipamentos e aproximadamente 100 toneladas de material filtrante, além de bombas, tubulações, válvulas, instrumentos de medição e painéis elétricos e de automação, que serão instalados ao longo das próximas fases da obra.

O superintendente da autarquia, Fábio Renato de Oliveira, acompanha os trabalhos e destacou os benefícios da nova estrutura para o abastecimento do município. “A nova ETA representa um avanço importante para o sistema de abastecimento de Americana. Estamos investindo em uma estrutura que vai ampliar nossa capacidade de tratamento, trazer mais eficiência ao processo e fortalecer a segurança hídrica do município. É uma obra que prepara o sistema para atender às demandas atuais e futuras da população”, comentou.

A ETA 3 terá capacidade para tratar 540 mil litros de água por hora, o equivalente a 150 litros por segundo, e contará com um sistema compacto e totalmente automatizado, desde a chegada da água bruta captada no Rio Piracicaba até o envio da água tratada ao Centro de Reservação.

Nos últimos meses, o DAE recebeu parte das estruturas que vão compor a estação, incluindo decantadores, floculadores, filtros, passarelas e escadas de acesso, componentes fundamentais para o funcionamento da unidade.

A estrutura integra o programa DAE em Ação pela Água, que reúne investimentos para ampliar, modernizar e dar mais eficiência ao sistema de abastecimento do município.

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