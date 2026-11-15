O vereador Juninho Dias quer transferir o Poupatempo de Americana para a parte superior do Terminal Municipal, no Centro. Ele apresentou um requerimento solicitando informações sobre a viabilidade de facilitar o acesso da população aos serviços, especialmente de quem depende do transporte coletivo.

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No documento, o parlamentar questiona se existem estudos ou tratativas com o Governo do Estado sobre a mudança e se o espaço possui estrutura para receber a unidade. Também solicita informações sobre as adaptações necessárias, os custos envolvidos e as condições de acessibilidade.

Poupatempo é novela

“A ideia é facilitar a vida de quem precisa desses serviços. O Terminal já faz parte da rotina de muita gente, e reunir o atendimento nesse espaço pode ajudar a reduzir deslocamentos e despesas com transporte. Queremos saber se essa possibilidade é viável e quais seriam os passos necessários”, afirma Juninho.

O documento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo, para análise e providências.