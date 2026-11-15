O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 105 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

  

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

 

VAGAS DE EMPREGO Americana

 

Agenciador de Cargas – Sem Experiência 1

 

Ajudante de Produção – Com Experiência – PCD 10

 

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1

 

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1

 

Auxiliar de Produção Confecção – Sem Experiência 2

 

Borracheiro (Auxiliar) – Sem Experiência 1

 

Eletricista de manutenção eletroeletrônica – Com Experiência 2

 

Estágio em Administração (Auxiliar Administrativo) – Sem Experiência 1

 

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 1

 

Estoquista – Com Experiência 1

 

Etiquetador – Com Experiência 1

Americana

Gerente de Loja – Com Experiência 1

 

Lavador de Carros – Sem Experiência 1

 

Mecânico Montador – Com Experiência 4

 

Motorista de Furgão ou Veículo Similar (Micro/ônibus) – Sem Experiência 4

 

Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edificações – Com Experiência 1

 

Operador de Máquina de Usinagem Madeira, em Geral – Sem Experiência 1

 

Técnico de Manutenção Eletrônica de Máquinas com comando numérico – Com Experiência 3

 

Técnico de Manutenção Industrial – Com Experiência 1

 

Vendedor Interno – Com Experiência 6

 

VAGAS DE ESTÁGIO

 

Estágio em Administração 6

 

Estágio em Educação Física 1

 

Estágio em Engenharias 3

 

Estágio em Farmácia/ Química 1

 

Estágio em Veterinária 4

 

Estágio para Ensino Médio 10

 

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

 

Arco Administrativo 17

 

Arco Comércio e Varejo 5

 

Arco Logística 7

 

Arco Produção 5

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