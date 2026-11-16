No 3T26, as três redes listadas cresceram de 7% a 16% em receita bruta, em ritmos que se afastam: o GLP-1, estável em ~12% das vendas da RD desde o 4T25, deixou de puxar o crescimento como antes, e o que sobra é o núcleo de cada negócio, forte na RD e na Panvel e fraco na Pague Menos.

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As margens EBITDA ficaram praticamente estáveis, o lucro ajustado cresceu mais que a receita na Pague Menos e na Panvel, com juros menores e JSCP, enquanto na RD o lucro contábil caiu 10,3% pela base do 3T25, que tinha a 4Bio e ganhos não recorrentes; e a expansão de lojas volta ao centro da agenda.

Desempenho dos players listados 3T26

RD Saúde

Crescimento desacelera com o GLP-1 estabilizado: receita bruta +16,0%, terceira desaceleração desde o pico do 4T25 (+22,3%), já que o GLP-1 está em ~12% das vendas há quase um ano; nas semaglutidas, o volume compensou a queda de preço, e os similares trouxeram sobretudo clientes novos à categoria (~2/3, segundo a gestão). Lojas maduras +8,4%, 5,6 p.p. acima da CMED.

Share sobe fora do GLP-1: 19,1% (+1,1 p.p.), o dobro do ganho médio anual desde a fusão, quase todo fora da categoria e em todas as regiões. O digital caiu para 29,4% (−1,6 p.p. t/t) porque o desconto de GLP-1, antes só online, foi estendido às lojas; sem o GLP-1, segue estável em ~25%.

Margem preservada mesmo com descontos e EVP: margem bruta de 28,8% (+0,1 p.p.), já que precificação mais cirúrgica, poder de negociação e perdas nos menores níveis já registrados compensaram GLP-1, digital e AVP. O investimento em pessoal (EVP) somou 0,5 p.p. às despesas com vendas, e a margem EBITDA ficou em 7,8% (−0,1 p.p.).

Lucro contábil cai pela base; ajustado cresce pelos juros: o lucro contábil caiu 10,3%, para R$ 427 mi, porque o 3T25 incluía R$ 92 mi da 4Bio (vendida) e ganhos não recorrentes; no ajustado, subiu 9,2% (+20,1% ex-4Bio), com despesa financeira menor compensando o IR maior. O fluxo de caixa livre caiu 74%, para R$ 160 mi, com R$ 192,7 mi em capital de giro, que a gestão atribui ao estoque sazonal, e capex 14% maior; a RD espera melhora do ciclo no 4T26.

Pague Menos

Desaceleração está no núcleo, não só no GLP-1: receita bruta +6,9%, com o GLP-1 contribuindo 2,0 p.p. e as demais categorias, 4,8 p.p. (12,6 p.p. no 3T25). Marca ex-GLP-1 subiu só 2,3%, com quebras de patente e CMED abaixo da inflação, e OTC +2,2% pela gripe branda no Norte e Nordeste.

Share estável; digital e expansão como alavancas: share de 6,6% (+3 bps), com perda no Norte e Nordeste que a gestão atribui às aberturas dos concorrentes e diz ter revertido em setembro e outubro. O app cresceu 73,2% e levou o digital a 24,6% das vendas (+4,8 p.p.); mais de 20 lojas estão previstas para o 4T26.

Margem estável com ganho comercial e G&A menor: margem bruta de 30,0% (+0,1 p.p.), a maior para um 3T desde 2018, com melhores condições em genéricos e GLP-1 e eficiência tributária do novo CD da Paraíba. Indenizações de R$ 9,6 mi nas despesas com vendas foram compensadas por menores provisões de remuneração variável no G&A, e a margem EBITDA ficou estável em 6,3%.

Juros menores levam o lucro; balanço melhora: lucro ajustado +19,5%, com resultado financeiro 13% menor (menos antecipação de recebíveis e CDI menor). O caixa operacional mais que triplicou, para R$ 165 mi, com monetização de créditos tributários, e a alavancagem caiu para 1,8x, 13º trimestre de queda; com juros piores que o esperado, a gestão prioriza desalavancar e será “pé no chão” nas aberturas.

Panvel

Crescimento acelera com o GLP-1 ainda em alta: receita bruta do varejo +15,3%, quarto trimestre seguido acima de 15%, com mesmas lojas +13,3% (+4,2 p.p. a/a). O GLP-1 cresceu 68,8% e chegou a 11,8% das vendas (8,1% no 3T25), mas marca ex-GLP-1 também avançou 10,1%.

Share cresce no Sul e a expansão volta a acelerar: share de 13,5% na Região Sul (+0,7 p.p.), com ganhos nos três estados. Foram 14 inaugurações, o maior número de aberturas líquidas desde o 4T24, com safras recentes rentáveis (ROIC de 24,3% nas lojas de 2024). O app levado para dentro da loja elevou o digital a 46,6% das vendas.

Única a diluir despesas: margem bruta do varejo de 29,7% (−0,2 p.p.), pressão esperada pela companhia, mais do que compensada pelas despesas com vendas (21,7% da receita, −0,7 p.p.), com diluição em pessoal, aluguel e perdas. A margem EBITDA subiu para 5,7% (+0,3 p.p.), quarto trimestre seguido de expansão.

Lucro acelera com JSCP; caixa segue positivo: lucro ajustado +35,4%, acima do EBITDA pela alíquota menor (17,2%, ante 25,4%) com mais JSCP. Fluxo de caixa livre positivo pelo sétimo trimestre (R$ 19,9 mi) e alavancagem de 0,8x (1,0x no 3T25).

Perspectivas e tendências para o setor

O GLP-1 deixa de ser motor, e o núcleo decide o crescimento: estável em ~12% das vendas da RD desde o 4T25, a categoria deixa de crescer acima do resto do negócio, que hoje avança ~12% a 13% na RD, ~11% na Panvel e ~5% na Pague Menos; a Panvel, onde o GLP-1 ainda responde por ~36% do crescimento, é a próxima a sentir o efeito de base. Na margem, a categoria melhora: os novos fabricantes de semaglutida negociam margens brutas próximas de 25%, segundo a RD, que espera penetração maior em 2027, com mais oferta e as versões orais.

A margem se decide na produtividade de loja: a RD tem margem bruta menor que a da Pague Menos (28,8% contra 30,0% da receita bruta), com mais GLP-1 no mix e preço competitivo, mas margem EBITDA 1,5 p.p. maior, porque cada loja vende 34% mais com despesa de vendas só 16% maior. A Panvel segue esse caminho a partir da base mais fraca.

Expansão volta ao centro, com metas exigentes: a RD precisa de 94 a 114 aberturas no 4T26 para cumprir o guidance de 330 a 350 e sinalizou ficar mais perto de 350, acima de qualquer trimestre desde o 2T25 (máximo de 97), além de avaliar acelerar no RD Saúde Day (07/12). A Panvel cresceu só 18 lojas no ano, ante ~60 por ano exigidas pela meta de 950 a 1.000 lojas em 2030, embora receita e margem sigam no ritmo das metas; a Pague Menos condiciona as aberturas aos juros.

Digital e fidelização viram fonte de receita: a Stix, agora 100% da RD, chegou a 15,6 milhões de clientes ativos (+26%) e agrega ~R$ 5 mi de EBITDA por trimestre; o Panvel Ads aumentou a arrecadação em 94%; e, segundo a RD, o cliente digitalizado gasta ~30% mais por ano. Como cada rede mede o digital de um jeito, a penetração não é comparável entre elas.

2027 com vento contra e a favor na margem: a RD busca expansão gradual de margem, apesar do GLP-1 crescendo menos e do EVP, contando com uma CMED mais próxima da inflação, que traria ganho de estoque; a jornada de 42h (dezembro) e a reforma tributária, que a RD pediu para adiar, são os pontos de atenção do setor.

​Desafios e oportunidades

​Desafio

Crescer e defender margem sem o empurrão do GLP-1: o próximo ano depende do núcleo de cada negócio e da expansão, com a jornada de 42h e a reforma tributária pressionando custos; sem ganho de share e produtividade de loja, o crescimento perde força, como já mostra a Pague Menos.

Oportunidade

Despesa de loja e capital de giro, com ganho mensurável: cada 1 p.p. a menos em despesas com vendas vale ~R$ 44 mi de EBITDA por trimestre na Pague Menos (+16%) e ~R$ 17 mi na Panvel (+18%), e os 18 dias de ciclo de caixa acima da RD prendem ~R$ 0,5 bi e ~R$ 0,2 bi; agendas de custo de servir, supply chain e jornada (6×1).





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