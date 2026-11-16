Voos do Brasil- Com a aproximação de mais um feriado prolongado, das férias escolares e das festas de fim de ano, o movimento nos aeroportos brasileiros tende a aumentar. Para quem já tem uma viagem programada, atrasos e cancelamentos de voos estão entre os principais transtornos que podem comprometer o planejamento.

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O que muitos passageiros desconhecem é que as companhias aéreas possuem obrigações específicas nessas situações, que incluem alimentação, hospedagem, transporte e, dependendo do caso, reembolso integral da passagem ou indenização pelos prejuízos.

Segundo Giordano Malucelli, advogado especialista em Direito do Consumidor e sócio-fundador do GMP G&C Advogados Associados, os direitos dos passageiros variam conforme o tempo de espera e as circunstâncias do problema. Entretanto, a companhia aérea tem a obrigação de informar a situação do voo e oferecer assistência material, mesmo quando o atraso ou cancelamento ocorre por fatores externos.

“A companhia deve informar a situação do voo e prestar assistência material: alimentação após duas horas; se a espera superar quatro horas e exigir pernoite, hospedagem e transporte de ida e volta”, explica.

As regras de assistência previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) são progressivas. A partir de uma hora de espera, a empresa deve oferecer meios de comunicação. Após duas horas, passa a ser obrigatória a alimentação, por meio de refeição ou voucher, conforme o horário. A partir de quatro horas, a assistência inclui hospedagem, quando necessária, e transporte de ida e volta.

Além disso, nos casos de cancelamento, interrupção do serviço ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode escolher entre alternativas previstas na regulamentação. “Em caso de cancelamento, interrupção ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode escolher reacomodação gratuita, no primeiro voo disponível, inclusive de outra companhia, ou em voo próprio em data conveniente, reembolso integral ou transporte por outra modalidade, quando cabível”, esclarece Malucelli.

Isso significa que o consumidor não precisa necessariamente aceitar a primeira solução apresentada pela companhia. Dependendo das circunstâncias, pode optar por outra forma de chegar ao destino ou solicitar a devolução do valor pago.

Perdeu conexão voo, reserva de hotel ou compromisso? Pode haver indenização

Além do transtorno provocado pela espera, atrasos e cancelamentos podem gerar prejuízos financeiros. A perda de uma conexão, de uma diária de hotel, de um evento ou de um compromisso profissional pode justificar um pedido de reparação.

No entanto, o advogado ressalta que nem todo problema com um voo gera automaticamente o direito de receber uma indenização. “Atraso ou cancelamento, por si só, não gera indenização automática; é preciso avaliar a falha, as circunstâncias e os danos concretos”, afirma.

A análise jurídica considera fatores como a causa do problema, o tempo de espera, a assistência prestada pela empresa e os prejuízos efetivamente sofridos pelo passageiro. Quando há danos materiais, é importante demonstrar os gastos ou perdas financeiras relacionados à falha no transporte. Já a indenização por danos morais depende da gravidade da situação e de seus efeitos sobre o consumidor.

“A perda de conexão, compromisso profissional, diária de hotel ou evento pode fundamentar pedido, desde que haja nexo com a falha e prova do prejuízo. Danos materiais são demonstrados por documentos, e o dano moral depende da gravidade e dos efeitos do caso”, explica Malucelli.

Por isso, passageiros que enfrentam problemas durante uma viagem devem preservar comprovantes de despesas adicionais, reservas perdidas e documentos que demonstrem compromissos prejudicados pelo atraso ou cancelamento.

Mau tempo ou problema técnico: quando a companhia é responsável?

Uma das dúvidas mais frequentes envolve os motivos apresentados pelas empresas para justificar atrasos e cancelamentos. Condições meteorológicas adversas, falhas técnicas, ausência de tripulação e problemas operacionais podem afetar a programação dos voos, mas nem todas essas situações produzem as mesmas consequências jurídicas.

Segundo Malucelli, a primeira distinção importante é entre o dever de prestar assistência e a obrigação de indenizar. “A assistência material continua obrigatória, mesmo quando o voo é afetado por força maior. Já a indenização depende da causa: condições meteorológicas que realmente impeçam a operação podem afastar a responsabilidade civil, se a companhia comprovar o evento e que não podia evitar o dano”, explica.

Isso significa que, mesmo quando o voo não pode decolar por causa de uma tempestade ou de outra circunstância externa, a companhia continua obrigada a prestar a assistência prevista nas regras da Anac. Por outro lado, problemas relacionados à própria operação da empresa costumam receber tratamento jurídico diferente. “Falhas técnicas, falta de tripulação e problemas operacionais, em regra, integram o risco da atividade”, destaca o advogado.

Nessas situações, a empresa pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos passageiros, conforme as circunstâncias e as provas apresentadas. O tema também está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF). No Tema 1.417, a Corte analisa quais regras devem orientar a responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de atrasos e cancelamentos decorrentes de força maior. “Essa distinção está em discussão no STF. No Tema 1.417, o Tribunal definirá quais regras regem a responsabilidade das companhias nos casos de força maior. A suspensão de processos determinada pelo ministro relator se limita a esses casos e não abrange falhas da própria empresa”, esclarece Malucelli.

A discussão é relevante porque envolve a aplicação das normas de proteção ao consumidor e da legislação específica do transporte aéreo, especialmente em situações que fogem ao controle das companhias.

O que fazer ainda no aeroporto para garantir seus direitos?

Quando um voo é cancelado ou sofre atraso significativo, a primeira recomendação é procurar a companhia aérea e solicitar informações claras sobre o motivo do problema e as alternativas disponíveis. O passageiro também deve registrar a situação enquanto ainda está no aeroporto. Fotografias dos painéis de embarque, capturas de tela de aplicativos, mensagens enviadas pela companhia e protocolos de atendimento podem ajudar a comprovar o ocorrido. “Guarde bilhete e cartão de embarque, avisos e capturas de tela, protocolos, comprovantes de despesas e documentos que demonstrem compromissos ou perdas. Solicite à empresa o motivo do problema por escrito”, orienta o especialista.

Caso a companhia não ofereça alimentação, hospedagem ou transporte quando essas medidas forem obrigatórias, é importante guardar os comprovantes dos gastos realizados pelo passageiro. A documentação também pode ser utilizada em pedidos de reembolso ou indenização, especialmente quando a empresa não apresenta uma solução adequada.

Companhia não resolveu o problema? Saiba onde reclamar

Se a companhia aérea se recusar a oferecer assistência, reacomodação ou reembolso nas situações previstas pela regulamentação, o consumidor pode buscar os canais administrativos de reclamação. O primeiro passo é registrar a solicitação diretamente com a empresa, preferencialmente por escrito, mantendo o número do protocolo. “Registre a reclamação primeiro com a companhia e, se não resolver, use a plataforma Anac Passageiro, o Consumidor.gov.br ou o Procon. Também é possível buscar o Judiciário para pedir reparação”, destaca o especialista.

A possibilidade de recorrer à Justiça depende das circunstâncias de cada caso, especialmente quando há prejuízos materiais ou danos que ultrapassam os transtornos comuns de uma viagem. “Com a proximidade do período de maior movimentação nos aeroportos, conhecer essas regras pode ajudar os passageiros a tomar decisões durante imprevistos. Mais do que saber quando existe direito a indenização, é importante compreender que a obrigação de informar, oferecer alternativas e prestar assistência permanece mesmo quando o problema não foi provocado diretamente pela companhia aérea”, completa Malucelli.

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