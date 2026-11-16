Na manhã desta quinta-feira, 12, Dom Carlos José de Oliveira, bispo nomeado de Limeira, participou da Reunião Geral do Clero, realizada no Centro Diocesano de Limeira (CDL), em seu primeiro encontro com os padres e diáconos da diocese.

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Em sua mensagem, Dom Carlos destacou que acolhe a nova missão com paz, alegria e confiança na vontade de Deus. “Venho com a certeza de fazer a vontade de Deus, através de instrumentos humanos. Coloco-me a serviço desta diocese, que já amo”, afirmou.

Dom Carlos e a vocação

Recordando São João Paulo II, ressaltou que “a vocação é sempre um dom e um mistério” e manifestou seu desejo de conhecer, amar e caminhar junto ao clero diocesano. “É impossível o bispo caminhar sem o presbitério”, destacou, reafirmando a importância da comunhão, e da unidade na missão evangelizadora.

A Missa de Posse Canônica de Dom Carlos acontece dia 12 de dezembro, às 10h, na catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira.

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