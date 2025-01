Câmara Americana faz 100 anos e teve comemoração

A Câmara Municipal de Americana realizou nesta quarta-feira (15) ato solene de hasteamento das bandeiras em comemoração ao centenário de sua fundação. Há cem anos, em 15 de janeiro de 1925, foi realizada a sessão de instalação do legislativo municipal, com o objetivo de dar posse aos primeiros vereadores e eleger o primeiro prefeito de Villa Americana, município que havia conquistado a emancipação um mês antes, em 12 de novembro de 1924.

A cerimônia contou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo, de Americana e do Mercosul e com a execução dos hinos nacional e de Americana. Participaram do ato o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), os vereadores Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha De Nadai (PDT) e Thiago Brochi (PL); o chefe de gabinete do prefeito, Franco Sardelli; os secretários municipais de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira; a secretária geral da Câmara Municipal de Americana, Juliana Nandin de Camargo Secco, e funcionários, assessores e população.

Durante o ato, o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria, destacou a importância do Poder Legislativo para o desenvolvimento do município e enalteceu a data histórica. “Este é um marco histórico que reflete a nossa democracia e o compromisso com a construção de uma Americana cada dia melhor. Como 47° presidente da Câmara, participar do centenário é um privilégio e um momento de muita alegria. Também é uma oportunidade de relembrarmos a história construída até aqui e de reafirmarmos o compromisso com a população e o futuro”, disse o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL).

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) utilizou a palavra em nome dos demais vereadores e destacou a maior bancada feminina da história da Câmara, composta por cinco mulheres na atual legislatura. “Sinto muito orgulho de fazer parte da Câmara com mais vereadoras da nossa história, justamente no nosso centenário. Espero que esta data nos inspire a continuar trabalhando pela nossa cidade para que os próximos cem anos sejam ainda mais prósperos”, falou.

O chefe de gabinete do prefeito, Franco Sardelli, utilizou a palavra representando o Poder Executivo. “É um prazer estar aqui hoje prestigiando o legislativo, representando o prefeito Chico Sardelli. O trabalho de vocês é extremamente importante e, em nome do Poder Executivo, reconheço e parabenizo todo o trabalho desenvolvido pelos vereadores, reforçando o compromisso de atuarmos em conjunto nos próximos quatro anos”, disse.

Como parte das ações em comemoração à data, a Câmara adotou uma nova identidade visual em suas redes sociais Ao longo do ano, serão realizadas diversa ações comemorativas ao centenário. Em 2025, serão celebrados também os 150 anos da fundação do município, ocorrido em 27 de agosto de 1875.

A primeira Câmara Municipal de Americana

Para que o município pudesse ser instalado oficialmente após a emancipação política, era necessário que a população elegesse os vereadores para que, dentre eles, fosse escolhido o primeiro prefeito. A primeira eleição municipal ocorreu de 12 de dezembro de 1924. Os 128 eleitores registrados na junta de alistamento militar elegeram nomes que estavam diretamente ligados à luta pela emancipação política: Ângelo Orlando, Flávio Lopes, Jorge Rehder, Liráucio Gomes, Luiz Delben e Sebastião Antas de Abreu.

Finalmente, às 13h30 do dia 15 de janeiro de 1925, foi realizada a primeira sessão da Câmara Municipal de Villa Americana, para instalação do município, posse dos vereadores e eleição da Mesa Diretora. Liráucio Gomes foi eleito o primeiro presidente da Câmara Municipal, recebendo cinco votos. Sebastião Antas de Abreu foi o primeiro vice-presidente.

Foi também eleito o primeiro Prefeito Municipal, Jorge Gustavo Rehder, que exerceu o cargo no período de 1925 a 1927. Flávio Lopes foi o vice-prefeito. A eleição era indireta e Rehder foi eleito pelos próprios vereadores, recebendo também cinco votos. O senhor José da Cunha Raposo, responsável por lavrar a ata da sessão, foi nomeado secretário da Câmara Municipal.

A legislatura de 1925 teve sua vigência por curto período, pois outra eleição ocorreu no mesmo ano, para o triênio de 1926 a 1928. Os mesmos vereadores da primeira legislatura foram eleitos para o triênio seguinte.

As primeiras reuniões trataram de assuntos importantes, como a aprovação de um Regimento Interno da Câmara, a criação das comissões permanentes – responsáveis por avaliar os projetos e assuntos da cidade –, e discussões sobre criação de leis municiais, impostos, pagamento de dívidas e a definição das divisas territoriais com Campinas.

Os primeiros vereadores

A população de Villa Americana escolheu como seus primeiros parlamentares nomes que estavam diretamente ligados à luta pela emancipação política e que refletiam a mistura de povos que escolheu a Villa como lar: entre eles, imigrantes italianos e portugueses, pessoas nascidas em outros estados e das mais diversas atividades profissionais, como comerciantes, industriário, fazendeiro, um médico e um farmacêutico.

ANGELO ORLANDO

Ainda menino, desembarcou em Villa Americana entre um grupo de imigrantes italianos em 27 de julho de 1891. Seu primeiro emprego foi na companhia paulista, em serviço braçal de cortes e aterros, depois dedicou-se ao comércio, fundando as casas “ao movimento commercial”, “a. Orlando & comp.” e “Credito Rural”.

Leia + sobre política regional

Com a elevação do distrito a município e a consequente instalação da primeira Câmara Municipal, foi eleito vereador, sendo reeleito para a segunda legislatura, na qual foi eleito vice-prefeito para o primeiro biênio e prefeito para o segundo.

FLÁVIO LOPES

Mineiro de Caldas, formou-se farmacêutico em Ouro Preto. Chegou a Villa americana em 24 de janeiro de 1920, quando assumiu a direção da farmácia internacional, de propriedade do dr. Candido cruz.

Como último subprefeito do distrito de paz Villa Americana, recebeu a notícia da publicação da lei de emancipação. Saiu marchando nas ruas cumprimentando os membros do diretório político, seguido de três bandas e grande massa popular. Eleito vereador, foi o primeiro vice-prefeito e posteriormente vice-presidente da Câmara. Foi secretário e tesoureiro da Câmara Municipal até o ano de 1942.

JORGE REHDER

Nascido em Santa Bárbara, descendente de alemães, estudou em importantes centros de ensino. Em 1914 veio para Villa Americana e fundou uma fábrica e refinadora de álcool. Foi um dos colaboradores na luta pela emancipação do município.

Eleito vereador, foi escolhido o primeiro prefeito por seus pares. Sua administração teve a responsabilidade de elaboração inaugural de leis, taxas, impostos, regras e organização do município.

LIRÁUCIO GOMES

Formou-se em medicina em 1904 e mudou-se para Villa Americana em 1905, passando a ser chamado de “dr. Bahiano”. Atuou ativamente no processo de emancipação política e foi eleito vereador e primeiro presidente da Câmara, sendo reeleito na segunda legislatura.

LUIZ DELBEN

Nascido na Itália em 25 de junho de 1860, chegou ao Brasil em 1887 para administrar a Fazenda Salto Grande. Posteriormente, adquiriu a Fazenda Bom Retiro. Eleito vereador, presidiu a sessão de instalação da Câmara Municipal de Villa Americana por ser o vereador mais idoso.

SEBASTIÃO ANTAS DE ABREU

Nascido em Portugal, chegou ao Brasil ainda criança. Comerciante, mudou-se para Villa Americana em 1893 e fundou a loja Casa Azul. Foi membro da junta comercial de São Paulo e em 1903 adquiriu a empresa telefônica local.

Contribuiu para a fundação da Paróquia de Santo Antônio com a doação de terreno e a criação do distrito policial. Participou ativamente do movimento para a criação do distrito de paz e doou os terrenos para construção do Cemitério Municipal e da subprefeitura, que sediou a instalação da 1ª Câmara Municipal. Foi eleito vereador e o 1° vice-presidente da Câmara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP